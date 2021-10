‘Veel huishoudens betalen (te) veel voor internetabonnement’

GRONINGEN – Naar veel abonnementen die maandelijks van de rekening worden afgeschreven wordt niet meer op- of omgekeken. Dat is zonde volgens de vergelijkingswebsite Providercheck.nl: “Wat veel mensen niet weten is dat providers flinke kortingen bieden aan nieuwe klanten, terwijl trouwe klanten de volle mep betalen.” Internet vergelijken is dan ook de boodschap.

Nieuwe klant versus oude klant

Als trouwe klant beloond worden met korting is niet iets dat vaak voorkomt. Integendeel zelfs, vooral nieuwe klanten worden door providers gelokt met aantrekkelijke abonnementsprijzen voor internet. Kortingen die oplopen tot 50% in het eerste half jaar zijn geen uitzondering. Bovendien worden nieuwe klanten vaak ook beloond met toffe presentjes, zoals gratis wifi-boosters, een tv-pakket naar keuze of korting op hun mobiele data-abonnement.

Postcodecheck en overstapservice

‘Bovenstaande is een goede reden om te vergelijken’, zo adviseert Providercheck.nl. ‘Het vergelijken gebeurt aan de hand van een postcodecheck, wat binnen een minuutje gedaan is. Het werkelijke overstappen is vaak ook binnen een half uurtje gepiept en werkt eenvoudig dankzij de aangeboden overstapservice, dus dat is snel verdiend. Bovendien zie je bij het vergelijken direct of er glasvezel internet beschikbaar is op jouw adres.’

Voordeel van glasvezel internet

Glasvezel internet wordt alsmaar populairder dankzij de giga snelheid die het netwerk te bieden heeft. De upload- en downloadsnelheid zijn hierbij gelijk waardoor sneller werken mogelijk is. En dat is niet alleen een pre voor mensen die (bijvoorbeeld door COVID-19) vaker thuis moeten werken, maar ook voor iedereen die met steeds meer apparaten online gaat. Van de smartphone, laptop, tablet en smart-tv tot slimme verlichting en verwarming.

Glasvezel in Groningen

In Groningen is onder meer DELTA Fiber Netwerk actief bezig om meer en meer glasvezel aan te leggen. Zij zijn gespecialiseerd in aansluitingen op het platteland en hebben ondertussen al meer dan 800.000 huishoudens en bedrijven aangesloten op dit razendsnelle internet. Momenteel zijn ze bezig met een glasvezel project in gemeente Het Hogeland, waar het het doel is om minimaal 35% van de inwoners en bedrijven over te laten stappen op glasvezel. Ook KPN NetwerkNL is actief bezig met het aanleggen van glasvezel in de gemeente Groningen.

Foto: fancycrave1/Pixabay