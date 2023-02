‘Veel jongeren lopen wereldwijd risico op gehoorverlies’

GRONINGEN – Wereldwijd lopen jongeren steeds een groter risico op het krijgen van gehoorverlies. Dat blijkt uit een onderzoek van de University of South Carolina.

Onderzoekers van de Amerikaanse universiteit onderzochten 33 studies met betrekking tot hoe vaak jongeren in clubs en cafés komen waar het geluid te hard staat en hoe hard zij hun muziek zelf zetten. Aan de onderzoeken deden in totaal 19.046 mensen mee van een leeftijd tussen de 12 en 34 jaar. Het blijkt dat maar liefst een kwart tot de helft van hen risico loopt op gehoorverlies, vooral omdat de jongeren hun muziek zelf te luid zetten en uitgaan waar de muziek te hard staat. In zulke situaties zijn simpele oordoppen zelfs niet genoeg en kun je het beste otoplastieken oordoppen kopen, beter bekend als op maat gemaakte oordoppen.

‘Miljard mensen lopen risico’

De onderzoekers hebben berekend dat 18 tot 29 procent van de ondervraagde jongeren met enige regelmaat naar te harde muziek luistert. En de helft van de jongeren gaat uit in clubs en cafés waar de muziek te hard staat. Op basis daarvan schatten de onderzoekers dat er wereldwijd tussen de 665 miljoen en 1,35 miljard jonge mensen het risico lopen op verlies van gehoor. De resultaten stroken met het beeld dan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in juni 2021 schetste. De WHO schat namelijk dat al meer dan een miljard jongeren door hun luistergedrag risico loopt op gehoorverlies.

Gehoorverlies en/of tinnitus

Door het te lang en te vaak harde muziek te luisteren, zowel via eigen oordopjes of speakers, in de auto, kroegen, clubs als op evenementen zoals in het Noorderplantsoen, kan gehoorverlies optreden. Dat houdt in dat men slechter hoort. Ook kan er tinnitus ontstaan, waarbij trilhaartjes in het oor beschadigd zijn geraakt en geen of verkeerde signalen afgeven aan de hersenen. Hierdoor hoor je geluid dat er niet is, zoals een constante zachte piep of juist een super harde toon. Maar men zou ook een combinatie van zowel gehoorverlies als tinnitus kunnen oplopen en beide zijn tot dusver nog niet te genezen.

Oordoppen op maat

Je kunt al gehoorverlies oplopen vanaf 80 decibel of door slechts één harde knal. Je oren beschermen bij hard geluid of bijvoorbeeld Oud & Nieuw is erg belangrijk. Zoals eerder aangegeven kunnen simpele oordoppen maar tot een bepaald niveau bescherming bieden en dat is meestal niet genoeg. Het beste kun je daarom oordoppen op maat kopen bij een specialist. Ben je benieuwd naar het hele onderzoek van de University of South Carolina over het risico op gehoorschade bij jongeren? Lees dan hier verder (PDF).

Foto: Tumisu/herb1979 (Pixabay)