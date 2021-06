Veilig en gezond werken dankzij een ergonomische bureaustoel

GRONINGEN – Een juiste houding aannemen is erg belangrijk voor je lichaam. En hoewel dit algemeen bekend is, blijkt het in de praktijk toch vaak lastig om hier constant aan te denken.

Wie een kantoorbaan heeft of op een regelmatige basis met de computer werkt, herkent dat je naar verloop van tijd automatisch in je bureaustoel gaat hangen. De schouders buigen zich naar voren en zorgen ervoor dat een rechte rug ineens krom wordt. Anderen zakken juist onderuit. Dit gebeurt eigenlijk altijd on(der)bewust, dus zonder dat men het zelf doorheeft. Een mooi voorbeeld om dat aan te tonen is in de setting van een vergadering.

Wanneer je aan het begin van een meeting een foto zou maken, zul je zien dat bijna iedereen mooi rechtop zit. Maar naarmate de tijd verstrijkt, zullen veel mensen toch onderuit zakken in hun stoel. Aangezien we tegenwoordig veel zittend werk doen, is het belangrijker dan ooit om in zulke situaties een goede houding aan te nemen. Wie maling heeft aan zijn of haar lichaamshouding, zal daar op latere leeftijd veel spijt van krijgen. Gelukkig kunnen we onze houding ondersteunen aan de hand van ergonomie, bijvoorbeeld via een ergonomische bureaustoel of bureau dat in hoogte verstelbaar is.

Wat is ergonomisch zitten?

Een ergonomische bureaustoel klinkt interessant, maar wat houdt dat ergonomische nou precies in? Ergonomie is simpelweg de wetenschap van de mens in relatie tot zijn omgeving, bijvoorbeeld tot een product, ruimte of (werk)plek. Het zit verweven in ons dagelijkse leven, maar we kennen ergonomie vooral van arbeidssituaties. Denk aan het verbeteren van onder andere de veiligheid, gezondheid, comfort en het bevorderen van het functioneren van de mens. In het kort zal ergonomie ervoor moeten zorgen dat de veiligheid én gezondheid van werknemers verzekerd wordt.

Het belang van ergonomie

Pas nu we vanwege de coronacrisis massaal thuis werken, is het duidelijk geworden hoe belangrijk ergonomie is in een arbeidssituatie. Wie thuis namelijk geen kantoor had of heeft, zit misschien aan de keukentafel op een simpele stoel die niet bestemd is om urenlang op te zitten werken. Dit kan al snel lichamelijke klachten veroorzaken, zoals rugpijn, nekpijn of schouderklachten. Maar ook bloedvaten in de benen kunnen bij een verkeerde zithouding worden afgeknepen. Zonder dat je het zelf merkt doe je je lichaam schade aan tijdens een verkeerde zithouding.

De juiste zithouding kiezen

Wie merkt dat hij of zij verkeerd zit of klachten ondervindt, doet er goed aan om de mogelijkheden van ergonomie te onderzoeken. Een ergonomische stoel maakt het mogelijk om de juiste zithouding kunt creëren tijdens het werk. Bij de basisvarianten van een ergonomische stoel kan de zithoogte, lendensteun, de gewichtsregeling en de armleggers worden aangepast. Daarnaast bestaan er luxere varianten met meer opties en kan er bijvoorbeeld gekozen worden voor een mooie design bureaustoel met ergonomische werking.

Naast de bovengenoemde onderdelen, kan bij een design bureaustoelen ook nog de zitting, de rugleuning en het hoofdsteun worden versteld. Bovendien zijn de stoelen voorzien van een zogeheten synchroontechniek, wat ervoor zorgt dat de zitting altijd evenredig met de rugleuning naar achter kantelt, zodat de zithoek te allen tijde gelijk blijft. Op die manier heb je minder kans op klachten, maar het is wel noodzakelijk om de stoel op een juiste manier in te stellen.

Het instellen van de stoel

Voor het instellen van de juiste zithouding is het belangrijk dat de armen en benen een hoek van 90 graden maken. De knieën mogen niet boven de heupen uitkomen en de voeten moeten volledig de grond raken. Het instellen van een ergonomische bureaustoel steekt dus aardig nauw en is voor iedereen anders. Het aanschaffen van een ergonomische bureaustoel is dus goed, maar het instellen ervan is minstens zo belangrijk. Zorg ervoor dat je de stoel dus correct instelt en laat je daarbij goed adviseren.

Foto: qimono/Pixabay