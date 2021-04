Veilig je laptop meenemen met een laptop rugzak

GRONINGEN – Wie een laptop met zich mee wil nemen, dient een goede tas aan te schaffen om zijn of haar computer onderweg zo goed mogelijk te beschermen. Maar welk type tas heb je nodig om een laptop veilig te kunnen vervoeren?

Het veilig kunnen meenemen van een laptop vereist een goede tas. Een ieder van ons kent natuurlijk de laptopsleeve die nauwsluitend om elke laptop past. Deze sleeve beschermt een laptop voornamelijk tegen krassen. Maar een sleeve alleen is vaak niet voldoende om een laptop helemaal veilig te vervoeren. Laptop sleeves zijn doorgaans namelijk niet waterdicht. En bovendien hebben sleeves geen handvatten of banden, waardoor je ze niet makkelijk mee kunt dragen zoals dat bij een tas wel mogelijk is.

Bescherm je laptop

Een laptopsleeve is een goede eerste beschermlaag voor een laptop, maar om je computer met een gerust hart te vervoeren heb je meer nodig dan puur en alleen een laptopsleeve. Dat betekent dat de tas voor je laptop van zowel een kwalitatieve als redelijk waterbestendige stof gemaakt moet zijn. Op die manier bescherm je je laptop niet alleen tegen regen, maar ook tegen krassen, vallen, deuken en stoten. Veel tassen voldoen gelukkig aan deze voorwaarden, waardoor je dus een ruime keuze hebt als het gaat om tassen waarmee je je laptop kunt vervoeren. En dat is belangrijk. Want hoe meer keuze, des te meer variatie. We willen natuurlijk een tas die qua stijl goed bij onze laptop én bij onze kleding past.

Laptop rugzakken

De meest handige manier om een laptop mee te nemen is met een laptop rugzak. Laptop rugzakken zijn rugtassen met een ingebouwd vak dat speciaal gemaakt is om een laptop in te doen. Je hebt tassen met laptopvakken in diverse groottes, van 10 tot en met 17 inch. Zo heb je voor elke laptop wel een passende tas. Kies dus voor het juiste formaat en laat je keuze ook afhangen van of het vak gewatteerd is en of deze is af te sluiten met klittenband of een rits. Op die manier past je laptop perfect in het vak en kan hij niet heen en weer bewegen. Zo zorg je dat je schade voorkomt en je laptop onderweg dus altijd beschermd is.

Populair en stijlvol

Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een traditionele laptoptas die je in de hand of over je schouder kunt dragen. Dat zijn de meer conventionele laptoptassen. Maar wie zijn of haar handen vrij wil hebben, geeft de voorkeur aan een rugzak. Dat is wel net zo handig voor op de fiets, zeker als je ook nog eens kiest voor een waterdichte variant. Bovendien kun je een laptop rugzak tegelijkertijd als schooltas of voor naar het werk gebruiken. En laptop rugzakken zijn vandaag de dag vaak ook erg stijlvol ontworpen. Denk bijvoorbeeld aan de minimalistische rugtassen met een Scandinavisch uiterlijk.

Foto: Herschel Supply co.