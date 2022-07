Veilig werken dankzij Veiligheidscentrum Noord

GRONINGEN – Veiligheid op het werk is vandaag de dag erg belangrijk, ongeacht in welke sector je zit. Mocht er iets gebeuren, dan is het van belang dat er collega’s of medewerkers aanwezig zijn die een cursus BHV of VCA hebben afgerond. BHV staat voor bedrijfshulpverlening en VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Werknemers die in het bezit van een van deze (of beide) certificaten kunnen bij onverwachte en/of gevaarlijke situaties op de juiste manier handelen om zo’n situatie correct op te lossen.

Wat is een BHV-cursus?

Tijdens een BHV-cursus leer je wat je moet doen bij bedrijfsongevallen, brand en andere calamiteiten zoals iemand die onwel wordt. BHV is wettelijk verplicht voor alle bedrijven met medewerkers. Bedrijven moeten namelijk voldoen aan de zorgplicht, wat inhoudt dat je moet zorgen voor gezondheid en veiligheid van je werknemers. De kans is bijvoorbeeld groot dat wanneer er BHV’ers zijn, dat een brand dan sneller kan worden geblust of een persoon in nood sneller kan worden geholpen.

BHV: theorie en praktijk

Je kunt een BHV-cursus op verschillende manieren volgen. Wat je vaak ziet, is dat werknemers individueel op de laptop of pc een theoriegedeelte volgen en vervolgens een theorie-examen afleggen. Pas wanneer men deze heeft gehaald, mag hij of zij deelnemen aan het praktijkgedeelte. Dat is vaak met meerdere werknemers tegelijk en dit kan zowel op locatie als bij het bedrijf zelf worden gevolgd. Je kunt zo’n cursus dus ook volgen in de regio, bijvoorbeeld bij een opleider voor een BHV-cursus in Stadskanaal, Groningen of omstreken.

Waarom een VCA-cursus?

Naast BHV kan ook een VCA-cursus interessant zijn. Tijdens een VCA-cursus leer je je namelijk bewust te worden van mogelijke gevaren en hoe je hier vervolgens mee om moet gaan. Een VCA-cursus kun je eveneens zowel op locatie doen in de buurt, zoals een VCA-cursus in Stadskanaal of Groningen bijvoorbeeld. Maar het zou ook bij het bedrijf kunnen wat de cursus aanvraagt.

Veiligheid is zekerheid

Het is niet wettelijk verplicht om een VCA-certificaat te hebben, maar opdrachtgevers kunnen dit wel eisen van een bedrijf waarmee zij (willen) samenwerken. Bovendien is het verstandig dat een bedrijf in het bezit is van zo’n certificaat, omdat hiermee kan worden aangetoond dat men veiligheid, gezondheid en milieu hoog in het vaandel heeft staan tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Want veiligheid geeft altijd meer zekerheid.

