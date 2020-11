Veiligheid bij elk bedrijf door goed opgeleide BHV’ers

GRONINGEN – Weet iedereen binnen uw bedrijf wat er moet gebeuren als er brand uitbreekt? Weet iedereen wat hij moet doen als een van de collega’s zich verwondt? Het is belangrijk dat bij elk bedrijf mensen aanwezig zijn die weten wat er moet gebeuren in een noodsituatie, zoals een brand of verwonding. Daarom moet elk bedrijf minstens 1 BHV’er in dienst hebben. Bij grotere bedrijven met veel risico’s moeten dit er meer zijn.

BHV-cursus

Om een BHV-diploma te behalen en jezelf BHV’er te kunnen noemen, moet eerst een BHV-cursus gevolgd worden. in1keerBHV.nl biedt een BHV-opleiding aan en daarna jaarlijkse herhalingscursussen, zodat de cursisten hun kennis niet kwijtraken.

De opleiding duurt normaliter 2 dagen, maar is in deze coronatijden teruggebracht naar 1 dag inclusief een e-learningprogramma dat van tevoren thuis afgerond wordt. Bij de cursus wordt dan de belangrijkste theorie doorgesproken en worden de handelingen geoefend die op een veilige manier en met 1,5 meter afstand uitgevoerd kunnen worden. Elke cursist heeft een eigen pop om te reanimeren en een handje om het leggen van verbandjes te oefenen. De BHV herhaling in 1 dag wordt op dezelfde manier uitgevoerd, maar duurt een halve dag in plaats van 1 dag.

De BHV-cursus bestaat uit een onderdeel Brand & Ontruiming en een onderdeel Eerste Hulp Bij Ongelukken. Bij het onderdeel B&O leren de cursisten hoe zij een brandje moeten blussen en welke blusmiddelen bij welke brandende stof gebruikt mogen worden of juist niet gebruikt mogen worden. Bij het onderdeel EHBO leren de cursisten onder andere wat zij moeten doen als iemand onwel wordt, hoe ze wonden moeten verbinden en hoe ze moeten reanimeren.

Na afloop van de BHV-cursus krijgen alle cursisten, als zij competent zijn verklaard door de instructeur, een BHV-certificaat dat een jaar geldig is. Na een jaar moet dan de herhalingscursus gevolgd worden, omdat bewezen is dat iemand na een jaar al weer vrij veel vergeten is en het dus belangrijk is om de informatie te blijven herhalen.

Locatie

De BHV-cursus wordt door in1keerBHVnl op verschillende locaties aangeboden. Allereerst op de eigen locatie in Barneveld, waar iedereen zich in kan schrijven. Daarnaast biedt in1keerBHV.nl incompany-cursussen aan. Een BHV incompany-cursus wordt op de locatie van een bedrijf gegeven, zodat de cursisten niet naar een andere plaats hoeven te rijden. Ook betekent dit dat er bijvoorbeeld een ontruiming geoefend kan worden. De instructeur neemt bij een incompany-cursus alle spullen mee die nodig zijn voor de cursus. Het enige waar het bedrijf voor hoeft te zorgen is een cursusruimte, tafels en eventueel een lunch.

