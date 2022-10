Verborgen waarheid over vitaminen en mineralen onthuld

GRONINGEN – Drs. Nick van Ruiten onthult in heel begrijpelijke en simpele taal de verborgen waarheid over vitaminen en mineralen.

Waarom worden we alsmaar zieker? Bevat onze voeding wel voldoende vitaminen? Wat veroorzaakt tekorten aan vitaminen en mineralen in ons lichaam? Hoe voorkom je deze tekorten? Heb je dagelijks bijvoorbeeld extra vitaminen nodig? En welke zijn dat dan? In welke verhouding en welke hoeveelheden moet je deze voedingsstoffen vervolgens nemen? De antwoorden op deze essentiële vragen staan allemaal in het onlangs verschenen boek De verborgen waarheid over vitaminen en mineralen van Drs. Nick van Ruiten.

Wat en waar gaat er mis?

In Nederland geven we jaarlijks ruim 100 miljard euro uit aan de gezondheidszorg, maar desondanks heeft maar liefst 57 procent van de Nederlanders één of meer chronische aandoeningen. Wat gaat er mis en wat kunnen we hier aan doen? In de vitamine handleiding van Drs. Nick van Ruiten staat belangrijke informatie dat zich richt op gezondheid en wat er nodig is om gezond te worden en te blijven. Het boek is gratis digitaal te downloaden en voor slechts 2,50 euro verkrijgbaar als gedrukt exemplaar via de website van Free Choice.

Symptoombestrijding

Om een goede gezondheid te bereiken is er volgens Van Ruiten allereerst inzicht benodigd in onze huidige reguliere gezondheidszorg en haar resultaten, wat volgens de auteur vooral neerkomt op het onderdrukken van symptomen. Ook geeft het boek inzicht in waarom vitaminen onderdrukt worden en welke gevestigde belangen daar achter zitten, met als doel om duidelijk te maken dat we naar een geheel nieuwe gezondheidszorg zouden moeten: een gezondheid die gebaseerd is op moderne wetenschap, preventie en het vaststellen en aanpakken van de oorzaak van een ziekte of een suboptimale gezondheid.

Drs. Nick van Ruiten

Drs. Nick van Ruiten is gezondheidsadviseur en studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Antwerpen (bachelor) en de Erasmus Universiteit in Rotterdam (master). Omdat hij het vak als arts uiteindelijk niet zag zitten, heeft hij aansluitend met succes een bedrijfskunde opleiding (MBA) gevolgd. Daarna heeft hij 6 jaren als management consultant gewerkt voor de Boston Consulting Group. Maar vanwege interesse in de werking van het menselijk lichaam kwam hij toch weer terecht in de medische industrie.

Met de tijd begon Van Ruiten zich steeds meer te realiseren dat de gezondheidszorg anders moest én kon. Op basis van de nieuwe inzichten startte hij met vitamineshop Free Choice met als doel mensen te helpen om hun gezondheid te behouden of te herstellen.

