Vergelijkwijzer om te besparen op internet, tv en mobiele telefoon

We verblijven door corona meer in huis en maken daardoor logischerwijs meer gebruik van onze computer, smartphone en televisie. We zoomen of teamen met onze collega’s, we bingen wat vaker een Netflix-serie of bellen meer met vrienden dan normaal om toch in contact te blijven. De kosten voor internet, bellen en tv kunnen aardig oplopen, maar wist je dat je mogelijk enorm kunt besparen door over te stappen van telecomprovider en energieleverancier? Misschien past een ander abonnement wel veel beter bij je huidige verbruik.

Verschillende abonnementen

Er zijn vandaag de dag heel veel verschillende abonnementen die je af kunt sluiten. Het ene abonnement heeft supersnel internet, terwijl het andere abonnement gecombineerd is met wat extra televisiezenders of juist net wat goedkoper is. Je hebt ook drie-in-één abonnementen waarbij je één prijs betaalt voor internet, bellen en tv. Maar wat past het beste bij jouw situatie? Gebruik je bijvoorbeeld alleen je smartphone om te bellen? Dan is een vaste telefoonlijn eigenlijk overbodig. Of bezoek je alleen maar webpagina’s? Dan is dat extra snelle internet misschien helemaal niet nodig. Het zou namelijk zonde zijn als je op maandbasis veel te veel betaalt voor iets dat je niet of nauwelijks gebruikt. Vergelijkwijzer heeft alle abonnementen voor je op een rijtje gezet op basis van reviews.

Afhankelijk van jouw situatie

Welk abonnement voor jou het beste is, hangt puur en alleen af van jouw persoonlijke situatie. De allereerste stap is dus om na te gaan op wat voor manier jij gebruik maakt van internet, je smartphone en de televisie. Pas wanneer je jouw situatie in kaart hebt gebracht, kun je makkelijk een abonnement kiezen dat het beste past bij jouw gebruik. En het is verstandig om dit regelmatig opnieuw te bekijken, bijvoorbeeld op jaarlijkse basis. Vooral als je situatie in dat jaar is veranderd. Wie nu bijvoorbeeld thuis werkt, zou misschien wel wat meer belminuten willen dan voorheen. Of misschien wil je als gezin toch wat sneller internet om het nieuwe seizoen van Undercover in goede kwaliteit te streamen.

Vergelijk, stap over en bespaar

Dus zit jij al jarenlang trouw bij dezelfde telecomprovider? En stap je jaarlijks nooit over van energievergelijker? Dan kun je waarschijnlijk geld besparen door dit tóch te doen. Vergelijk energieleveranciers, internet-tv providers en telecomproviders bijvoorbeeld via Vergelijkwijzer om te zien of je ergens anders een goedkoper abonnement kunt afsluiten. Dit kan al binnen enkele minuten en bovendien helemaal online. Je nieuwe provider zegt vaak zelfs je oude abonnement voor je op. En soms kun je bij het overstappen van provider ook nog een fikse welkomstkorting krijgen óf biedt je huidige provider je een korting aan omdat ze graag willen dat je klant blijft. Vergelijken kan geen kwaad en waarschijnlijk levert het je meer op dan dat je van tevoren verwacht. Doen dus!

Foto: dawnfu/Pixabay