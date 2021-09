Versterk je merk met print – 3 tips

GRONINGEN – Ondanks dat de wereld om ons heen steeds digitaler wordt, blijft print relevant. Zo groeit ook de vraag naar drukwerk bij digitale drukker PeterPrint. Dagelijks ziet deze Groningse drukkerij wat drukwerk betekent voor hun klanten. Ze delen graag in 3 tips de geheimen van merkversterking met papier.

1. Papier valt op

In de digitale wereld van vandaag is het verleidelijk om je uitsluitend te focussen op online media, maar juiste de gedrukte media mag nu niet onderschat worden. Want waar mensen steeds meer online zijn, is print ironisch genoeg relevanter en krachtiger dan ooit tevoren. Consumenten worden gebombardeerd met advertenties, e-mails en online content, waardoor het moeilijk is om ze te bereiken.

Drukwerk daarentegen is minder opdringerig dan een online pop-up advertentie. De consument neemt zelf de keuze om van papier te lezen. Met de bijzondere papiersoorten en afwerkingen van tegenwoordig (zoals foliedruk en Spot-UV lak) is print een perfect medium om op te vallen tussen de digitale massa. Leuk feitje: informatie die je van papier leest blijft ook nog eens beter hangen dan van een scherm, blijkt uit onderzoek.

2. Print vult digitaal aan

Drukwerk heeft zichzelf opnieuw uitgevonden. Zo is printmarketing, in combinatie met digitaal, een creatieve en krachtige toevoeging voor een totale merkbeleving over verschillende kanalen. Zo kun je flyers drukken met QR-codes om drukwerk om consumenten naar je digitale campagne te leiden. Belangrijk is hierbij wel dat je jouw huisstijl consistent houdt over al je kanalen. Dit zorgt voor een betere brand recognition: herkenning van je merk. Klanten zullen je zo sneller onthouden en herinneren.

3. Print als creatieve branding

Print is meer dan alleen harde promotie. Voor sommige bedrijven en creatieve ondernemers draait zelfs hun hele business model om print. Zij laten posters drukken, of bijvoorbeeld kaarten, stickers en ander drukwerk met hun unieke creaties erop. Deze verkopen ze in hun eigen webshop, vaak met groot succes. Meestal dankzij de combinatie met sociale media.

Dit is een goede les voor andere merken. Het weggeven of verkopen van leuk drukwerk maakt een sterk merk nóg sterker. Laat hier dus een vormgever op losgaan. Vooral kaarten zijn een leuke stap om mee te beginnen. Verkoop deze bijvoorbeeld via je shop, geef de kaarten weg bij een bestelling of maak je eigen felicitatie- en bedankkaarten!

Print zal dus niet verdwijnen, en kan juist jouw digitale boodschap én gehele merk versterken.

Foto: PeterPrint