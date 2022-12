Vervuilende auto’s uit het centrum dankzij Duitse milieusticker

GRONINGEN – Eén van de grootste oorzaken van vervuiling is auto’s. Duitsland heeft hier enorm goed op ingespeeld door gebruik te maken van een verplichte milieusticker. Dit is een sticker die je zichtbaar op de voorruit van je auto moet plakken. Deze toont aan dat jouw auto voldoet aan de milieunormen die gelden binnen het gebied waar je rijdt.

De meest eenvoudige manier om een milieusticker te krijgen, is online via websites als Duitsemilieusticker.nl. Maar ook aan de grens kun je een sticker krijgen bij een grenswisselkantoor of bij alle Duitse KUS, DEKRA en GTU vestigingen. Echter ben je beter voorbereid als je vooraf een sticker besteld. Zo kom je namelijk niet voor verrassingen te staan. Wil je er zeker van zijn dat je de juiste sticker bestelt? Lees dan snel verder.

Soorten milieustickers in Duitsland

Er zijn verschillende kleuren milieustickers die kunnen gelden binnen verschillende zones. De groene sticker is voor de schoonste auto’s. Wanneer je een groene milieusticker op je voorruit hebt, mag je anno 2022 nog overal rijden. Er zijn echter plannen voor een blauwe milieusticker die zal gelden voor auto’s die aan nog strengere eisen moeten voldoen. Daarnaast is er de gele milieusticker. Auto’s met deze sticker zijn minder schoon dan auto’s met een groene sticker. Echter zijn zones waar ook auto’s met gele stickers mogen rijden, aan het verdwijnen.

Aan welke kleur voldoet mijn auto?

Het doel van de verplichte milieusticker is om vervuilende auto’s uit de steden te houden om uitstoot te verminderen. De volgende auto’s komen in aanmerking voor een groene milieusticker:

Auto’s met een LPG- of benzinemotor en hybride auto’s die voldoen aan uitlaatgasnorm Euro-2 of hoger (vanaf 1 Januari 1993);

Auto’s met een dieselmotor die voldoen aan uitlaatgasnorm Euro-4 of hoger (vanaf 1 Januari 2006);

Auto’s met een dieselmotor die voldoen aan uitlaatgasnorm Euro-3 die een roetfilter hebben laten inbouwen;

Auto’s met elektrische aandrijving of een brandstofcel.

Voorkom een boete

Nu je weet of jouw auto voldoet aan de milieueisen voor een groene sticker, is het van belang om te weten waar je deze kunt krijgen. Het is milieuzones namelijk verplicht om een milieusticker op jouw voorruit te hebben. Je herkent deze zones aan een bord met een rode cirkel en het woord ‘Umweltzone’. Rijd je door een milieuzone en heb je geen sticker op jouw voorruit? Dan kun je een boete van tachtig euro riskeren.

Foto: realworkhard/Pixabay