Vieze auto gespot? Dan is ‘ie waarschijnlijk van een millennial

Millennials houden niet van auto’s zoals hun ouders dat doen. Ze zien een auto alleen als vervoersmiddel en wassen deze niet of nauwelijks, aldus producenten van auto-onderhoudsproducten tegen de New York Times.

Vroeger hoefden ze nooit voor de leeftijdsgroep van twintig jaar en jonger te adverteren, zo vertellen de producenten aan de Amerikaanse krant. Die kochten meestal alles wel. Maar vandaag de dag zit dat wel anders. De nieuwste generatie autobezitters zien hun voertuig namelijk eerder als vervoersmiddel dan als een symbool van status. En een statussymbool onderhoud en verzorg je, een last meestal niet.

Generatiekloof

Volgens autoverzorginsproductenfabrikant Meguiar’s speelt het probleem al meer dan dertien jaar: de bezoekersaantallen op autobeurzen dalen, automagazines verdwijnen uit de schappen en ‘auto’s spreken minder tot de verbeelding dan voorheen’. Ook fabrikant Turtle Wax ziet hun omzet in autoverzorgingsproducten al sinds 2013 dalen. Het blijkt voor de producenten lastiger dan voorheen om hun waar bij millennials aan de man te brengen.

Online adverteren

Om de jonge autobezitter toch te bereiken zetten de fabrikanten in op reclame via social media, video gaming en evenementen. Zo plaatst Turtle Wax nu online advertenties op YouTube, Facebook en Instagram en in het verleden zelfs via Xbox. De advertenties van Meguiar’s verschijnen binnenkort in de videogame CSR Racing 2 en daarnaast organiseert de dochteronderneming van 3M regelmatig meet and greets met bekende social media influencers.

Nederlandse millennials?

Of de Nederlandse millennials net zo laks zijn als de Amerikaanse tegenhangers valt te betwisten. Hier in Groningen zien de auto’s er naar onze mening over het algemeen schoon en netjes uit. Maar als je binnenkort een video van JayJay Boske voorbij ziet komen waarin hij z’n auto schoonmaakt met de insectenverwijderaar van HG, dan weet je waarom!

Foto: melodiustenor/Pixabay