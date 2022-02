Vind het juiste opblaasbare zwembad met deze tips

GRONINGEN – Het wordt gelukkig weer steeds warmer en de lente nadert ons. Veel mensen zijn daarom al bezig met het voorbereiden voor de zomer. Ga je dit jaar op vakantie? Zo ja, waar heen? Of blijf je thuis en moet de tuin nog zomerproof worden gemaakt? In dat geval zul je waarschijnlijk ook een opblaasbaar zwembad in de tuin willen zetten, zeker als je kinderen hebt. Er zijn allerlei soorten, maten en materialen om uit te kiezen. Maar welk zwembad kies je? Met deze tips kom je een heel eind.

Speelbad voor kinderen

Als je kleine kinderen hebt, zijn daar speciale speelbaden voor. Deze zwembaden zijn erg ondiep, wat daardoor een goede veiligheid biedt. Daarnaast hebben deze zwembaden allerlei speelelementen. Denk aan een kleine glijbaan of opblaasbaar speelgoed, of allerlei vrolijke kleuren en patronen. Op deze manier kunnen kinderen vaak interactief spelen met behulp van dit type opblaasbare zwembad. Er zijn tal van speelbaden waaruit je kunt kiezen.

Of liever zelf dobberen?

Zijn de kinderen al wat groter of misschien zelfs al het huis uit? En wil je toch een bad in de tuin om zelf lekker in de dobberen? Ook dan is een opblaasbaar zwembad in de zomer een hemelse traktatie. De blauwe ronde zwembaden (zoals deze bij Heuts) zijn misschien wel de meest bekende opblaasbare zwembaden voor in de tuin. Deze zwembaden bestaan uit een 3-laags wand en een opblaasbare rand voor stevigheid. Hier kun je dus makkelijk in zonnen op een luchtbedje.

Een ontspannen avondje

Iets dat de afgelopen jaren ook erg populair is geworden, is de opblaasbare jacuzzi. Deze kun je bij steeds meer winkels vinden en ze werken in principe hetzelfde als een ‘echte’ jacuzzi. Je kunt de temperatuur van het water instellen, evenals de bubbels aan- en uitzetten. Afhankelijk van je wensen, kun je deze baden vinden in varianten voor twee personen tot grotere varianten voor wel zes of acht personen. Vaak hebben deze baden ook nog bekerhouders; ultiem relaxen dus!

XXL opblaasbaar zwembad

Als je veel dingen samen doet met mensen uit je buurt, is het wellicht ook leuk om allemaal samen te investeren in een groot opblaasbaar zwembad. Vaak zie je op buurtdagen bijvoorbeeld een stormbaan met een glijbaan en water erbij. Hiermee kunnen alle leeftijdsgroepen de hele zomer lang plezier beleven en tegelijkertijd lekker afkoelen. Deze stormbanen zijn echter ook vaak te huren, dus als het je leuk lijkt om iets met de buurt te doen, kun je gerust wat meer informatie opzoeken!

Foto: Koleida/Pixabay