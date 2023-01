Vlaggen in het Groningse landschap

PROVINCIE – Wanneer je door de provincie Groningen rijdt kom je in het straatbeeld verschillende vlaggen tegen. De Groningse provinciale vlag is de meest voorkomende vlag in het Groningse landschap, maar tegenwoordig zijn er nog meer vlaggen te herkennen. Over het algemeen mag een particulier alle van deze onderstaande vlaggen uithangen, welke vlag hang jij uit?

De Groningse vlag

De Groningse vlag is een veel voorkomende vlag in zowel de stad als de provincie Groningen. De vlag staat symbool voor de stad Groningen, aangeduid door het groene kruis in het midden van de vlag. De rode en blauwe vlaggen staan symbool voor de Ommelanden. Omdat Groningen in het verleden veel handel dreef met Scandinavische landen is de stijl van de vlag gebaseerd op de vlaggen van onder ander Noorwegen en Zweden. Vlag Groningen ophangen? Hiervoor zijn geen duidelijke protocollen. In Nederland ben je vrij om de provincievlag op te hangen zonder dat hier regels over zijn afgesproken.

Aardbevingsvlag Groningen

Een relatief nieuwe vlag in het Groningse landschap is de aardbevingsvlag. Deze vlag vraagt aandacht voor de bevingen in Groningen. De vlag is ontworpen door de eigenaar van restaurant Smederij 1872 in Beerta, een restaurant dat zelf behoorlijk wat schade heeft opgelopen door de bevingen. Via Twitter heeft de bedenker van de vlag veel bekendheid gekregen, waardoor de verkoop van de bevingen vlag aanzienlijk toenam. Het groene kruis van de stad Groningen is vervangen door de amplitude van een aardbeving.

Vlag stad Groningen

Naast de provinciale vlag heeft de stad Groningen ook een eigen vlag. De Vlag bestaat uit een Groene horizontale baan en twee witte banen. Ondanks dat de vlag veelal is vervangen door de provinciale vlag wordt hij nog wel eens gehesen. Vooral op gemeentegebouwen is de vlag van de stad Groningen niet veel zichtbaar meer.

FC Groningen

Natuurlijk heb je naast alle officiële vlaggen ook de vlag van de lokale voetbalclub FC Groningen. Ook hier zie je een variant met de provinciale vlag met daarin het logo van de club en de groen witte vlag van de stad Groningen met daarin het logo. Groningen is de club van de provincie Groningen en deze vlag zie je dan ook door de gehele provincie veel hangen.

Naast alle Groningse vlaggen zie je ook veel Nederlandse vlaggen, vooral bij de gemeentelijke en provinciale gebouwen is de Nederlandse vlag terug te vinden. Deze gebouwen dienen zich wel aan het vlaggenprotocol te houden. Denk hierbij aan de positie van de vlag en de juiste kleurstelling. Natuurlijk zagen we deze vlag de laatste tijd ook veel omgekeerd hangen vanwege de boerenprotesten. Dit lees je ook terug in het eerdere artikel omtrent de vlaggen aan de Bedumerweg in Groningen.

Foto: Mike/Pexels