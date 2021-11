Vloerkleed reinigen: 7 tips voor het uitkiezen van het beste bedrijf

GRONINGEN – Een vloerkleed of tapijt is vergeleken bij andere vloerbedekkingen veelzijdiger, omdat er een breed scala aan keuzes is ten aanzien van patronen, materialen en motieven. Echter vereist een vloerkleed meer onderhoud en dient het op tijd professioneel gereinigd te worden om de levensduur en de uitstraling te waarborgen. Aan het kiezen van het juiste bedrijf om een dit allemaal succesvol te laten verlopen, kan nogal wat haken en ogen zitten. Hier zijn 10 zaken waar je rekening mee moet houden, die van een vloerkleed reinigen een eitje maken.

Prijs vs Kwaliteit

We horen allemaal wel vaker de uitdrukking: je krijgt waar je voor betaald. En hoewel dit in de regel betekent dat goedkope prijzen ook goedkope resultaten opleveren, hoeft dit niet altijd het geval te zijn. De ervaring van velen is dat voordelige prijzen in deze branche soms zelfs betere diensten opleveren. Een goede tapijtreiniger is echter zijn loon waard en de meesten zijn dan ook zeer tevreden na het inhuren van een professional. De gewenste uitkomst is uiteraard een schoon en fris vloerkleed, dus is het belangrijk een bedrijf in te huren dat voldoende expertise bezit om de dienstverlening naar behoren uit te voeren.

De reinigingsmethode die gehanteerd wordt

Hoewel de meeste tapijt- of vloerkleed reinigers een specifieke methode hanteren bij het schoonmaken, zijn er over twee algemene manieren bekend. We hebben het dan over stoomreiniging of droog reinigen. De gebruikte methode houd ook verband met het tarief dat je uiteindelijk zult betalen. Droog reinigen betekent dat er gebruik wordt gemaakt van chemicaliën de zo min mogelijk vloeistof bevatten. Deze methode kan gebruikt worden voor een vloerkleed dat niet zo vuil is en snel schoongemaakt dient te worden. Het levert echter niet de dieptereiniging van stoom op en wordt dus aanbevolen voor vloerkleden met minimale bevuiling. Stoomreiniging daarentegen is een stuk populairder vanwege de bacteriedodende eigenschappen ervan. Het vergt ook aanzienlijk meer tijd en en een droogperiode van minimaal 24 uur.

Welke vloerkleed reiniger gebruikt het bedrijf?

Vanwege de toename van allergieën is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de chemicaliën die gebruikt worden tijdens het reinigen van jouw vloerkleed. Het laatste waar je op zit te wachten is een allergische reactie van jouw kindje of huisdier nadat ze op het frisse en schoongemaakte vloerkleed hebben gelegen. Indien dit geen problemen zou kunnen opleveren mag je natuurlijk een bedrijf kiezen dat een gangbare vloerkleed reiniger gebruikt. Er zijn echter ook eco vriendelijke reinigingsmiddelen beschikbaar bij sommige bedrijven, die niet altijd duurder hoeven te zijn. Het is daarom handig hier vooraf naar te informeren.

In welke staat verkeert het vloerkleed?

Om het vloerkleed naar behoren te reinigen is het belangrijk dat de tapijtreiniger weet wat precies de behoefte is en in welke staat het verkeert. Is het vloerkleed matig bevuild of zit er hardnekkige vuil zoals olie vlekken, urinevlekken en geuren van huisdieren op? Ook is het handig om te vermelden als het om een oud vloerkleed gaat. Een antiek vloerkleed behoeft een zorgvuldige behandeling van een ervaren bedrijf. Een bekwame tapijtreiniger dient dergelijke vragen dan ook van te voren aan u te stellen.

Informeer naar garantie in geval van ongelukken

Het kan de beste overkomen. Maar daar mag de klant uiteraard nooit de dupe van worden. Een vakbekwaam tapijtreinigingsbedrijf realiseert zich dat er tijdens het werken weleens iets verkeerd kan gaan, en biedt dan ook een passende garantie om eventuele kosten die hierbij komen kijken te vergoeden. Indien dit niet het geval is, selecteer dan liever een ander bedrijf om de werkzaamheden uit te laten voeren. Het prettigst is als de garantie ook op papier gegeven kan worden, zodat er achteraf geen gehaal en getrek over ontstaat.

Het uiterlijk van het bedrijf

Aan de boom herkent men de vruchten is een oud gezegde welke zeker opgaat bij een schoonmaakbedrijf. Het uiterlijk en de presentatie van het bedrijf dat je wil inhuren om jouw vloerkleed te reinigen is dus van groot belang. Een goed bedrijf heeft een nette uitstraling en de medewerkers dragen ook vaak een uniform met het bedrijfslogo erop. Het voorkomen van de onderneming moet net zo netjes zijn als jouw vloerkleed er straks weer uit moet zien.

Vraag naar referenties of lees beoordelingen op het web

Om je ervan te vergewissen dat je in zee gaat met een gerenommeerd bedrijf is het verstandig naar referenties te vragen. Zo kun je de klanttevredenheid van hun clientèle toetsen en heb je een goede indicatie van de kwaliteit van de dienstverlening. Ook een snelle zoekopdracht naar de bedrijfsnaam op het internet kan aardig wat informatie opleveren in de vorm van reviews oftewel beoordelingen. Staan ze hoog aangeschreven en hebben ze genoeg terugkerende klanten? Dan weet je dat je hier vol vertrouwen je vloerkleed kunt laten reinigen.

Foto: The Creative Exchange/Unsplash