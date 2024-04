Vogelwering: Waarom het essentieel is voor bedrijfspanden

GRONINGEN – Bedrijfspanden zijn vaak het doelwit van ongewenste gasten: vogels. Ze lijken misschien onschuldig, maar vogels kunnen veel overlast en schade aanrichten aan gebouwen. Vogelwering is vandaag de dag daarom geen luxe, maar een noodzaak voor bedrijfspanden.

Vogels kunnen behoorlijk wat problemen veroorzaken voor bedrijfspanden. Een van de grootste zorgen is de overlast die ze aanrichten bij de gebouwen zelf. Vaak bouwen ze nesten op plaatsen waar dat niet wenselijk is, zoals in dakgoten en ventilatiesystemen. Dit kan leiden tot extra onderhoud en zelfs tot aanzienlijke schade aan de structuur van het gebouw. En alsof dat nog niet genoeg is, kunnen vogels ook voor veiligheidsproblemen zorgen. De gladheid die wordt veroorzaakt door hun uitwerpselen kan in het ergste geval namelijk leiden tot valpartijen en verwondingen, wat natuurlijk niemand wil.

Waarom vogelwering belangrijk is

Het is duidelijk dat het afweren van vogels van bedrijfspanden vandaag de dag van groot belang is. Allereerst beschermt de afweging de gebouwen zelf. Door speciale vogelweringssystemen te laten installeren, zoals te zien op de website van Alcetsound, kan voorkomen worden dat vogels nestelen en verdere schade aanrichten aan de structuur van het gebouw. En laten we het belang van een professioneel imago niet vergeten. Een schoon en vogelvrij bedrijfspand maakt een goede indruk op klanten en werknemers en draagt ook nog eens bij aan een positieve werkomgeving.

Welke soorten vogelwering zijn er?

Maar welke vogelwering kies je? Er zijn namelijk verschillende soorten systemen beschikbaar om vogeloverlast aan te pakken. Ten eerste zijn er netten, die worden gebruikt om grote gebieden te bedekken, zoals binnenplaatsen of parkeerplaatsen. Hiermee wordt er voorkomen dat vogels binnenkomen. Daarnaast zijn er de welbekende spikes, die worden geplaatst op randen en richels om te voorkomen dat vogels landen en nestelen. En tot slot zijn er schrikdraadsystemen. Dat zijn elektrische systemen die vogels ontmoedigen om bepaalde gebieden te betreden.

Het belang van installatie en onderhoud

Het is niet alleen belangrijk om een of meerdere van de bovengenoemde vogelweringssystemen te hebben, maar ook om deze correct te laten installeren en te laten onderhouden. Een juiste installatie is namelijk essentieel voor de effectiviteit ervan en om schade aan gebouwen te voorkomen. Daarnaast is regelmatig onderhoud en inspectie nodig om ervoor te zorgen dat de systemen blijven werken zoals ze zouden moeten en om eventuele problemen tijdig te identificeren en op te lossen.

Foto: MrsBrown/Pixabay