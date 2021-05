Voor jezelf beginnen? Deze verzekeringen zijn onmisbaar

GRONINGEN – Ben je van plan om binnenkort voor jezelf te beginnen? Dan komt er behoorlijk wat op je af.

Je moet ineens allerlei zaken gaan regelen die voorheen altijd voor je geregeld werden. Zo moet je er zelf bijvoorbeeld voor zorgen dat er genoeg geld in het laatje komt om jezelf – en eventuele gezinsleden – te onderhouden. Daarnaast doe je er goed aan om je ook te verzekeren voor bepaalde zaken. Het probleem is alleen dat je als ondernemer behoorlijk wat verzekeringen kunt afsluiten. Hierdoor weet je mogelijk niet welke verzekeringen je wel en niet nodig hebt. Om je een handje te helpen, zetten wij hier een aantal verzekeringen op een rijtje die onmisbaar zijn voor ondernemers.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een van de belangrijkste verzekeringen die je als ondernemer kunt afsluiten. Omdat deze verzekering nog niet verplicht is, laten veel ondernemers de AOV links liggen. Dit komt vooral doordat de maandelijkse premie behoorlijk hoog is. Toch is een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten verstandig. Waarom? Omdat je jezelf op deze manier verzekert van inkomen als je arbeidsongeschikt raakt.

Als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit, kies je zelf een bedrag dat je wilt verzekeren. De meeste verzekeraars werken met een minimaal en een maximaal bedrag per maand. Dit mag vaak niet meer dan 80 procent van je inkomen zijn. Raak je arbeidsongeschikt? Dan betekent dit niet dat je het verzekerde bedrag per maand volledig uitgekeerd krijgt. Je krijgt namelijk net zoveel als de mate waarin je arbeidsongeschikt bent. Verklaart een arts jou voor 80 procent arbeidsongeschikt? Dan keert de verzekeraar je 80 procent van het verzekerde bedrag per maand uit.

Rechtsbijstandverzekering

Naast een arbeidsongeschiktheidsverzekering kun je als ondernemer ook een rechtsbijstandsverzekering afsluiten. De premie van deze verzekering ligt een stuk lager dan die van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar toch kiest lang niet iedere ondernemer voor een rechtsbijstandverzekering. Dit komt voornamelijk doordat ze niet inzien wat het nut van zo’n verzekering is.

Toch kun je als zelfstandig ondernemer in een situatie terechtkomen waarbij een rechtsbijstandverzekering zeer welkom is. Met deze verzekering ben je namelijk verzekerd van professionele rechtshulp bij een juridisch probleem. Als ondernemer kun je bijvoorbeeld een beroep doen op een rechtsbijstandverzekering wanneer een opdrachtgever weigert te betalen.

Voordat je een rechtsbijstandverzekering afsluit, moet je weten dat je te maken krijgt met wachttijd. Klaverblad Verzekeringen hanteert een wachttijd van drie maanden. Dit houdt in dat je in de eerste drie maanden na het afsluiten van je rechtsbijstandverzekering nog niet verzekerd bent voor juridische hulp bij conflicten.

De kosten voor juridische hulp worden pas vergoed vanaf het moment dat je rechtsbijstandverzekering minimaal drie maanden actief is. Het is overigens geen uitgemaakte zaak dat je de kosten vergoed krijgt. Je moet namelijk wel de juiste module(s) kiezen bovenop de basisdekking van een rechtsbijstandverzekering.

Aansprakelijkheidsverzekering

Als zelfstandig ondernemer word je ingehuurd door verschillende opdrachtgevers. Tijdens het werk dat je voor een opdrachtgever uitvoert, kan er schade ontstaan. Als deze schade ontstaat aan het eigendom van je opdrachtgever, dan is de kans groot dat hij jou hier aansprakelijk voor stelt. Uiteraard zit je er niet op te wachten om deze kosten uit eigen zak te betalen. Daarom doe je er goed aan om als ondernemer ook altijd een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Kies in dat geval wel voor een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) in plaats van voor particulieren. Deze verzekering dekt de schade als je aansprakelijk wordt gesteld voor schade die je bedrijfsmatig hebt veroorzaakt aan (bezittingen van) een bedrijf, particulier of derde tijdens uitoefening van je beroep.

Foto: Edar/Pixabay