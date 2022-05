Voordelen van de kinderopvang voor jouw kind(eren)

GRONINGEN – Het kan als ouder lastig zijn om een keuze te maken in hoe je wil dat je kinderen worden opgevangen terwijl je aan het werk bent. Je kunt ervoor kiezen om een familielid of oppas te regelen, maar een kinderopvang wordt het meest gekozen. Het komt voor dat ouders het in eerste instantie lastig vinden om hun kinderen naar een kinderopvang te brengen, omdat ze een deel van de zorg en opvoeding aan iemand anders moeten toevertrouwen. Echter is het zo dat de kinderopvang enorm veel voordelen met zich meebrengt voor zowel de sociale als de cognitieve ontwikkeling van het kind.

Wat doet de kinderopvang?

In een kinderopvang worden de kinderen opgevangen door pedagogisch medewerkers. Deze hebben altijd een speciale opleiding gevolgd om dit te mogen doen. Een kinderopvang is, naast het bieden van opvang aan de kinderen, gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van het kind. Er worden verschillende activiteiten uitgevoerd die zowel de motoriek als de creativiteit en de sociale en cognitieve vaardigheden stimuleren.

Stimuleren van sociale vaardigheden

In een kinderopvang worden er meerdere kinderen tegelijk opgevangen. Het voordeel hiervan is dat je kind leert om met andere kinderen (en volwassenen) om te gaan. De pedagogisch medewerkers laten de kinderen samen spelen en leren. Het kan voorkomen dat er wel eens ruzie ontstaat. In dat geval leren de medewerkers de kinderen hoe zij hiermee om moeten gaan en hoe je een ruzie ook weer bijlegt. Doordat dit soort vaardigheden al op de kinderopvang worden aangeleerd, heeft het kind een goede basis wanneer hij of zij naar school gaat.

Stimuleren van cognitieve vaardigheden

Er worden diverse activiteiten uitgevoerd die de cognitieve vaardigheden van het kind stimuleren. Zo worden er bijvoorbeeld verhaaltjes (voor)gelezen of wordt er muziek gemaakt om de woordenschat en uitspraak van het kind te stimuleren. Niet elk kind is hetzelfde en kan daarom andere behoeften of een ander tempo nodig hebben. In een kinderopvang wordt elk kind op een persoonlijke manier opgevangen en wordt er dus per kind gekeken hoe hij of zij zich het beste kan ontwikkelen.

Werken in de kinderopvang?

Pedagogisch medewerkers dragen dus echt een steentje bij aan de ontwikkeling en opvoeding van een kind. Ben jij nog op zoek naar een baan en lijkt het werken in de kinderopvang jou leuk? Kinderopvangen zijn altijd wel op zoek naar nieuwe medewerkers, dus kijk vooral rond naar vacatures die je aanspreken!

Foto: tolmacho/Pixabay