Voordelig een auto huren met deze tips

GRONINGEN – Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je een auto zou willen huren. Mocht je eigen auto bijvoorbeeld bij de garage staan voor onderhoud terwijl je echt een auto nodig hebt, dan kun je besluiten om een huren. Of wie weet ga je met de auto op vakantie en wil je er een huren in plaats van met je eigen auto gaan, omdat bijvoorbeeld niet alle koffers in je eigen auto passen. Maar je kunt in het buitenland ook een auto huren om het land te verkennen. Of je wilt misschien iemand verrassen door diegene een dag in zijn of haar droomauto te laten rijden.

Ga voor de laagste prijs

Anders dan veel mensen denken, hoeft het huren van een auto helemaal niet veel te kosten. Omdat mensen denken dat dit wel het geval is, kiezen ze van tevoren al om het toch niet te doen. Echter kun je een auto huren voor een zo laag mogelijke prijs wanneer je rekening houdt met een aantal zaken. Belangrijk om daarbij te beseffen is dat de goedkoopste auto op een website vaak niet per definitie de goedkoopste auto is in de praktijk. Als je een reis in de bergen hebt gepland, kan de goedkoopste auto de beste optie lijken. Echter verbruikt een kleine auto veel meer benzine in de bergen en ben je uiteindelijk alsnog meer geld kwijt onder de streep dan wanneer je een iets duurdere auto huurt. Kies dus een auto die past bij je vorm van reizen.

Onderzoek de tank-regeling

Dit brengt ons bij de tweede belangrijke tip voor het huren van een goedkope auto, namelijk het onderzoeken van de zogeheten tank-regeling. De meeste bedrijven die auto’s verhuren werken namelijk met een full/empty-regeling. Je rijdt met een volle tank weg en levert hem in met een lege. Dat klinkt op het eerste oog erg verleidelijk, maar vaak moet je bij zulke regelingen extra betalen voor brandstof- en/of servicekosten. Een betere optie zou zijn om een auto met een full/full-regeling te huren. Je betaalt dan precies wat je verbruikt.

Volledige verzekering

Een goedkope auto huren is altijd leuk, vooral bij bedrijven waar het écht heel goedkoop is. Dat kan natuurlijk voorkomen, maar door spotgoedkope prijzen kun je gaan twijfelen of er toch geen addertje onder het gras zit. Om dit te voorkomen kun je ervoor kiezen om je volledig te laten verzekeren. Je betaalt dan wel extra per dag, maar mocht er iets gebeuren, hoef je zelf helemaal niks te betalen! Op die manier ben je bij pech of een ongeval dus nog steeds goedkoop uit en kun je dus zorgeloos de weg op.

