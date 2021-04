Vraag naar condooms stijgt tijdens pandemie

GRONINGEN – Nu mensen afstand van elkaar moeten houden buiten de deur, wordt het steeds gezelliger tussen de lakens.

Het blijkt dat mensen tijdens de corona crisis hun troost vinden met seks. De verkoop van condooms, glijmiddelen en seksspeeltjes is namelijk in trek. Dat blijkt uit berichtgeving van onder meer het AD. Bij zowel de webshops, groothandelaren en drogisterijen is de verkoop van seksueel gerelateerde producten erg gestegen. Hoe komt het dat juist in deze periode meer wordt verkocht?

Het bestellen van condooms

Het valt op dat condooms bestellen voor velen steeds interessanter wordt. Allereerst kan dit komen door de pandemie en het feit dat men hierdoor steeds meer producten online bestelt. Ook de groei van de seks markt in het algemeen heeft invloed op de online verkoopcijfers van condooms.

Naast normale condooms zijn er ook condooms met een smaakje of met nopjes. Hiervoor is meer tijd om te experimenteren waardoor koppels vaker het randje opzoeken. Hoewel er ook vraag is naar dergelijke condooms, zijn ze niet altijd in fysieke winkels te vinden. Ook daarom is condooms bestellen een interessante optie.

Stijging bezoekers seks websites

Het effect van de corona pandemie is niet alleen te zien bij de verkoop van seks gerelateerde producten. Ook erotische websites trekken meer bezoekers doordat mensen massaal thuiszitten. Bij de eerste lockdown was er bijvoorbeeld een stijging van 15% voor Nederlandse bezoekers aan Pornhub.

Stellen hebben meer tijd voor elkaar

Nu stellen meer met elkaar opgescheept zijn, is er meer tijd om wat spanning te creëren. Tussen de lakens duiken blijkt een vaak gekozen optie te zijn voor tijdverdrijf. Hierin hebben stellen nu meer de tijd om nieuwe dingen te proberen. Dit is terug te zien in de verkoopcijfers van de seks markt.

Verband met psychische gesteldheid?

Is deze stijging in de verkoop en bezoekersaantallen op websites volledig te danken aan verveling en meer tijd of komt er meer bij kijken? De corona pandemie brengt veel stress met zich mee. Mensen voelen zich vaker angstig, eenzaam en ongelukkig. Seks of masturbatie kan een kortetermijnoplossing zijn om deze gevoelens opzij te schuiven.

Andere activiteiten die als uitlaatklep konden dienen, zijn minder toegankelijk geworden door de maatregelen. Seks of masturbatie is een soort uitlaatklep waar men altijd op terug kan vallen. Verder onderzoek zal nog gedaan moeten worden om hier een verband uit te trekken, maar seksuologen zijn erover eens dat het zeker invloed heeft op elkaar.

Nu juist het moment om meer te ontdekken

Deze stijging in de verkoop van condooms en andere seks gerelateerde producten zal nog wel een tijdje doorzetten. Seks komt steeds meer uit de taboesfeer en met de extra tijd die vrijkomt is juist nu een perfect moment om meer te ontdekken. Op andere gebieden word je ontwikkeling misschien geremd maar dit biedt ruimte voor een verdere seksuele ontwikkeling. Hierin kunnen bijvoorbeeld verschillende soorten condooms of een vibrator een oplossing zijn om nieuwe dingen te ontdekken.

Foto: Deon Black/Unsplash