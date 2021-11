Waar komt Moederdag vandaan?

GRONINGEN – Moederdag is een feestdag waarbij moederschap en de invloed van moeders wordt gevierd. Maar waar komt Moederdag eigenlijk vandaan?

Rond 1925 vieren we in Nederland op iedere tweede zondag in mei Moederdag. Op die datum zetten de onze moeder een hele dag lang in het zonnetje. Van een lekker ontbijt op bed en een leuk zelfgemaakt cadeautje, tot een grote bos bloemen of een gezellig avondje uit. Maar dat is niet altijd zo geweest. Waar komt deze feestdag vandaan?

De oorsprong van Moederdag

Voor de oorsprong van Moederdag moeten we terug naar het oude Griekenland, een aantal eeuwen geleden. Daar werd de kracht van het moederfiguur naar verluid als eerste groots gevierd. De oude Grieken vereerden oppermoeder Rhea, moeder van een heleboel grote goden, waaronder Zeus, Poseidon en Hades.

De viering duurde maar liefst drie dagen en bestond onder andere uit het brengen van offers, het organiseren van spelen en parades. Het feest was erg populair en verspreidde zich daarom over de hele wereld. In Rome werd de oermoeder Cybele vereerd en bij de christenen werd dat moeder Maria.

Moderne vorm van Moederdag

De moderne vorm van Moederdag kent zijn oorsprong in de 19e eeuw in Amerika. Rechter Julia Ward startte in 1870 een grote campagne om Moederdag te promoten, maar de echte doorbraak kwam pas toen predikantendochter Anna Marie Jarvis het in 1907 opnieuw op de kaart zette om haar overleden moeder te herdenken.

De moeder van Anna Marie had in de Amerikaanse Burgeroorlog Mother’s Day Work Clubs opgericht om voedsel en medicijnen aan moeders te verstrekken. Ze overleed in 1905 en de zondag na haar sterfdatum werd daarom gekozen als beoogde datum voor de promotie van het welzijn van moeders.

Uitgeroepen tot nationale feestdag

Het tot een succes maken van Moederdag werd voor Anna Marie een levenswerk. Ze stuurde brieven met bloemen naar kerkleiders, politici en belangrijke zakenlieden. En niet zonder resultaat. In 1914 besloot de toenmalige president Woodrow Wilson om Moederdag uit te roepen tot een nationale feestdag.

Vercommercialisering Moederdag

Niet lang na de invoering van de nationale feestdag volgde de commercialisering van Moederdag. Het (ver)eren van moeders verdween al snel naar de achtergrond en aandacht werd ingewisseld voor cadeaus. Bloemenkwekers, kaartverkopers en andere handelaren hadden er een nieuwe inkomstenbron bij.

De vercommercialisering stuitte Anna Marie tegen de borst. Ze voerde verschillende rechtszaken en probeerde de invoering van de feestdag zelfs terug te draaien. Maar dat mislukte. Moederdag wordt inmiddels overal ter wereld gevierd en commercie is inmiddels helemaal met de feestdag vervlochten.

Foto: Elf-Moondance/Pixabay