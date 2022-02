Waar koop je de beste kampeerspullen in Groningen?

GRONINGEN – Ga je binnenkort kamperen? Of ga je een grote reis maken? Dan is het belangrijk dat je de juiste spullen hebt om de vakantie of reis zo fijn mogelijk te laten verlopen. Maar waar koop je nou al die kampeer- en reisspullen in Groningen? Het liefst wil je dit natuurlijk fysiek op een centrale plek doen. Zo kun je namelijk alles passen, proberen en zien. In Groningen is er zo’n plek, namelijk Kampeerhal Roden. Dit is de oude vrijbuiter, maar dan in een nieuw (en leuker) jasje!

Wat voor spullen vind je allemaal bij Kampeerhal Roden?

De naam zegt het al, bij Kampeerhal Roden kan je terecht voor alles wat met kamperen te maken heeft. Maar dat niet alleen, er is nog veel meer! Zo is er een ruim assortiment aan traditionele kampeerspullen. Of je op zoek bent naar een lichtgewicht koepeltent voor één persoon, een tent voor de gehele familie of een voortent met luifel voor de caravan, de keuze is reuze. Ook belangrijke accessoires voor bij het kamperen mogen hier niet ontbreken. Zo heeft menig campinggast voor zijn tent een barbecue of skottelbraai staan. Zo is een skottelbraai ideaal voor het bereiden van allerlei soorten gerechten.

Met de backpack op vakantie?

Onder jongeren is backpacken enorm populair. Ben je van plan te gaan backpacken is het verstandig om goed voorbereid op pad te gaan. Zo kan je niet oneindig veel spullen meenemen en is het belangrijk om een goede backpack tas te kiezen om zo rugpijn te voorkomen. Zo zijn er lichtgewicht tenten en luchtbedden met slaapzakken speciaal voor backpackers. Afhankelijk in wat voor land je gaat backpacken, is passende kleding ook heel belangrijk. Zo is Nederland nogal regenachtig en zou hier een warme sweater, waterdichte softshell jas of regenjas niet mogen ontbreken. Ga je naar een warm land, is het verstandig om iets luchtigere kleding mee te nemen mee te nemen. Omdat je vaak veel aan het wandelen bent kunnen een paar goede wandelschoenen hierbij niet ontbreken.

Liever op visvakantie?

Van tentharingen tot vissen op haringen. Ook voor visspullen kun je terecht bij Kampeerhal Roden. Met een ruim aanbod aan hengels, accessoires en voersoorten kijkt menig hengelsporter zijn ogen uit.

Voor de luxe vakantieganger

Voor de vakantieganger die van iets meer luxe houdt en liever naar een hotel gaat in plaats van een camping, heeft Kampeerhal Roden ook voldoende producten. Zo is er een breed assortiment aan koffers voor zowel handbagage als ruimbagage. Maar ook sandalen en slippers voor de warme zomerdagen zijn hier te verkrijgen.

Vakantie in eigen tuin?

Heb je geen reis geboekt, maar vier je vakantie in eigen tuin? Uiteraard zijn er voor de thuisblijver ook voldoende mogelijkheden bij Kampeerhal Roden. Zo stel je gemakkelijk een complete tuininrichting samen. Lekker een avond relaxen in de tuin? Hoe kan dit nou beter dan in een houten hottub? Om vervolgens heerlijk ontspannen neer te ploffen op een loungebank.

Kampeerhal Roden heeft naast een compleet aanbod aan kampeerspullen ook alles voor vrije tijd en tuin. Kom langs en geniet van 20.000m2 winkelplezier.

Foto: Quang Nguyen Vinh/Pexels