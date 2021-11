Waar let je op bij de aanschaf van een wasmachine?

GRONINGEN – Ben je op zoek naar een nieuwe wasmachine, maar zie je door het enorme aanbod door de bomen het bos niet meer? Heel begrijpelijk, want het aanbod wasmachines keuze is enorm! Wanneer je een wasmachine gaat kopen zijn er een aantal punten belangrijk. Hieronder staan de belangrijkste voor je opgesomd.

Beste getest wasmachine

Het is verstandig om te beginnen om een aantal wasmachine te vergelijken. Gelukkig hoef je dit niet zelf te doen: op de website van Populair Product hebben de meest populaire wasmachines al verzameld en houden ze continu bij wat de beste wasmachines zijn, tegen de beste prijs natuurlijk. Door middel van de filters kun je makkelijk een keuze maken voor de beste wasmachine voor jou!

Vulgewicht

De belangrijkste vraag bij de aanschaf van een wasmachine is: hoe groot moet de trommel zijn? Voor een groot gezin is een grote trommel belangrijk, maar bij een kleiner gezin is de vraag of je iets hebt aan een grote trommel. Je wast kleren gescheiden en de vraag is of je een extra grote trommel dan wel vol krijgt. Een grote trommel verbruikt namelijk wel meer energie. Handige tip: zorg er wel voor de grote van de trommel van je wasmachine hetzelfde is al die van je droger. Als je een grote vulgewicht hebt bij je wasmachine kun je niet al je was tegelijk in je wasdroger doen.

Energiezuinige wasmachine

Lekkere schone was is natuurlijk belangrijk, maar niet tegen elke prijs. Het is wel zo fijn als je energierekening niet door het dak gaat daardoor. Let dus goed op het energielabel van een wasmachine. Sinds maart 2021 hebben wasmachines een nieuw energielabel, waarbij energieklasse A de beste klasse is. Voorheen waren wasmachines met A+, A++ en A+++ label de beste wasautomaten.

Geluidsniveau

Het geluidsniveau is meestal ook een belangrijk kenmerk, want de wasmachine staat bij de meeste mensen op zolder. De wasmachine staat zo dicht bij de slaapkamers en men gebruikt het liefst het goedkope daltarief om ‘s nachts te wassen. Het geluidniveau wordt uitgedrukt in decibel (dB). De beste wasmachines zitten rond de 50 dB met wassen en rond de 75 dB met centrifugeren.

Je oude wasmachine

Wanneer je eruit bent welke wasmachine het wordt, kun je kijken waar je de beste prijs kunt vinden. Let hierbij ook erop of het bedrijf waar je hem koopt jouw oude wasmachine direct meeneemt. Dat scheelt een hoop gedoe met zelf wegbrengen!

Foto: Gratisography/Pexels