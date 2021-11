Waar moet goed reclamedrukwerk aan voldoen?

GRONINGEN – Drukwerk is nog altijd een populaire vorm van reclame, maar hoe zorg je ervoor dat jouw flyers, folders en posters goed hun werk doen?

In een digitale wereld zoals vandaag de dag zou je verwachten dat drukwerk minder belangrijk geworden zou zijn, maar niets is minder waar. Flyers, folders, posters en andere vormen van print zijn nog altijd een perfect middel voor het verspreiden van en het creëren van naamsbekendheid. In veel gevallen worden deze traditionele reclamemiddelen zelfs gebruikt om digitale vormen van reclame te versterken, of andersom. Zelfs het oude, bekende visitekaartje van papier kan tegenwoordig nog steeds een mooie toevoeging zijn.

Online en offline komen samen

Tegenwoordig combineren internetdrukkers de wereld van print en online. Via tal van websites kun je je flyers laten drukken, folders drukken, posters, kaarten, magazines en zelfs promotieartikelen, zoals bierviltjes of t-shirts en ander textiel. En dankzij de digitale technieken van vandaag de dag kan drukwerk niet alleen goedkoop, maar ook razendsnel worden geleverd. Op die manier gaan online en offline hand in hand en versterken ze elkaar op verschillende vlakken. Bij promotie van activiteiten of andere zaken is print daarom nog altijd een populair reclamemiddel.

Het succes van tastbare reclame

Al tientallen jaren wordt drukwerk gebruikt om aandacht te vragen en producten en diensten te promoten. Het is een tastbare vorm van mond-tot-mondreclame, maar het succes van tastbare reclame-uitingen is niet vanzelfsprekend. Om bijvoorbeeld een succesvolle flyer te maken is ten eerste goede vormgeving nodig, ten tweede een goede redactie en ten derde een goede verspreiding. Al deze drie aspecten tezamen hebben grote invloed op het succes van een flyercampagne. En hetzelfde geldt uiteraard voor ander promotioneel drukwerk, zoals posters en folders.

De basis van een goede flyer

Wie een goede flyer wil maken, zal allereerst een formaat moeten kiezen. Meestal wordt A6 gebruikt als de standaard, maar het is natuurlijk ook mogelijk om een ander (kleiner of groter) formaat en andere vorm te gebruiken, want op die manier kunnen alleen al het formaat en de vorm ervoor zorgen dat de flyer eruit springt ten opzichte van andere reclame-uitingen. Daarnaast is het design en de daarbij horende kleuren en afbeeldingen ook erg belangrijk. Zorg er altijd voor dat de inhoud niet ten onder gaat aan de vorm en zorg voor een duidelijke boodschap met een krachtige call-to-action. Allemaal op orde? Dan rest alleen nog het verspreidingsplan.

Foto: Geronimo013/Pixabay