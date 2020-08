Waar moet je op letten bij de aanschaf van een boxspring?

Volgens de Consumentenbond verkopen beddenspecialisten tegenwoordig zeven op de tien keer een boxspring. Dit type bed is op het moment van schrijven dus behoorlijk in trek. Maar wat is een boxspring nou precies? En waar moet je op letten bij de aanschaf ervan? Met de vijf tips in dit artikel helpen we je op weg en wordt het vinden van jouw perfecte boxspring een stuk eenvoudiger!

Wat is een boxspring?

Vrij vertaald is een boxspring een bak met veren, maar het valt beter te omschrijven als een matrasdrager die gevuld is met spiraalveren. In het algemeen wordt de term boxspring gebruikt als afkorting voor een boxspring-combinatie, deze bestaat uit de boxspring zelf, een matras en eventueel een topmatras. Het onderstel is doorgaans voorzien van pootjes en gemaakt van hout of metaal en bevat een frame en soms een lattenbodem. Door de duurzaamheid en het comfort van een boxspring, wordt dit type bed vaak gebruikt in hotels waardoor het ook wel een hotelbed wordt genoemd.

1. Afmetingen

Wanneer je een boxspring wilt aanschaffen is het allereerst van belang om de afmetingen te bepalen. Wat zijn de afmetingen van de (slaap)kamer? Waar in de ruimte komt het bed te staan? En wat is je eigen lengte? Boxsprings zijn er in alle soorten en maten en de keuze is reuze. Zodra je weet welke afmeting de boxspring moet hebben, verklein je direct het aantal boxsprings waaruit je kunt kiezen. Dit maakt de keuze meteen wat makkelijker.

2. Design

Uiterlijk bepaalt voor een groot deel de sfeer van je slaapkamer. Denk dus goed na over de stijl en kleuren van je kamer en kies desnoods eerst de meubelen voordat je aan het verven slaat. Kies jij voor een opvallende en karakteristieke boxspring? Of ga je voor een minimalistisch ontwerp? De bekleding en pootjes van een boxspring zijn in allerlei variaties beschikbaar. Maar ga niet alleen op het uiterlijk af; zoek een boxspring die de juiste ondersteuning biedt voor jouw lichaam.

3. Matras

Een groot deel van de boxspring-combinatie bestaat uit het matras en eventueel een topmatras. In principe zijn alle soorten matrassen geschikt, maar de keuze van het matras hangt voornamelijk af van jouw wensen en behoeften, zoals je lichaamsgewicht, slaaphouding en eventuele rug- en nekklachten. Laat je dus altijd goed adviseren en bezoek showrooms en fysieke winkels, zodat je kunt ervaren, voelen en vergelijken.

4. Accessoires

Naast de looks zijn er ook op het gebied van comfort nog tal van mogelijkheden. Lees je bijvoorbeeld veel in bed of kijk je vaak tv? Dan is het aan te raden om een elektrisch verstelbare boxspring te kopen in plaats van een vlak model. Bovendien kun je de boxspring-combinatie ook nog uitbreiden met een hoofd- en/of voetbord. Het is zelfs mogelijk om de televisie in het voetbord te laten integreren. Op die manier kan de tv met de bijgeleverde afstandsbediening simpelweg omhoog en omlaag worden gebracht.

Boxspring kopen?

Een boxspring biedt kortom een ultiem comfort met een luxe uitstraling. En toch hoeft een boxspring niet duur te zijn. De boxsprings van Beddenleeuw worden bijvoorbeeld in Nederland geproduceerd en rechtstreeks aan de klant geleverd, dus zonder tussenkomst van winkels of groothandels. Op die manier kun je al een instapmodel boxspring in huis hebben vanaf 229 euro. Maar welke boxspring je ook koopt en waar je dat ook doet, vergeet niet om altijd eerst persoonlijk advies te vragen.

Foto: Beddenleeuw