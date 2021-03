GRONINGEN – Een goede bureaustoel is noodzakelijk voor iedere werknemer, maar waar moet je op letten bij het kopen van een bureaustoel?

Het belang van een goede bureaustoel is voor velen van ons sinds het thuiswerken echt duidelijk geworden. Een goede stoel voorkomt lichamelijke klachten, zoals een stijve nek, rugpijn of verkrampte schouders. Veel personen letten bij het kopen van een bureaustoel echter voornamelijk op de prijs en niet zozeer op of een stoel ook ergonomisch is of niet. Uit de bureaustoel test blijkt dat er veel verschil zit tussen bureaustoelen en dat je er dus verstandig aan doet om een weloverwogen keuze te maken.

Lichaamstype

Iedereen is anders gebouwd. De een heeft langere benen, de ander is wat breder en nog weer een ander heeft een hollere rug. Iedereen behoeft daarom een stoel die op zijn of haar lichaam is afgesteld. Wanneer je een bureaustoel gaat kopen, dient deze dus een optimale zithouding voor jouw lichaam mogelijk te maken. Het is verstandig om een stoel daarom in het echt uit te proberen. Kan jouw bureaustoel bijvoorbeeld op zo’n manier worden worden afgesteld dat je onderrug goed wordt ondersteund, je voeten stevig op de grond staan en je knieën in een hoek van 90 graden staan?

Verstelbaar

Wanneer je een bureaustoel gaat kopen, is het belangrijk om een stoel te kopen die verstelbaar is. Op die manier kun je bepaalde onderdelen van de stoel zo instellen dat het op jouw lichaam wordt afgestemd. Denk bijvoorbeeld aan de hoogte van de zitting. Wanneer je te laag zit, kun je last krijgen van je rug of buik omdat je darmen hierdoor afgekneld kunnen worden. Ook de vorm van het zitvlak is belangrijk. Een rond en aflopend zitvlak zorgt ervoor dat aderen in je benen niet worden afgeknepen en je geen last krijgt van de achterkant van je benen. Bij sommige stoelen kun je het zitvlak naar voren en achteren bewegen. Op die manier kun je ruimte creëren tussen de voorkant van het zitvlak en je knieholte zodat bloedcirculatie niet wordt afgekneld.

Kantelbaar

Wie uren per dag op een bureaustoel zit, doet er goed aan om een ergonomische bureaustoel te kopen. Dat is een stoel die onder meer naar achteren kan bewegen, waardoor je als het ware een actieve zithouding creëert. Door het kantelen van de stoel kun je gemakkelijk je zithouding aanpassen. Zorg ervoor dat je de rugleuning standaard op een zithoek zet van 95 tot 105 graden, zodat je niet onderuit zakt of gaat hangen. Want wie verkeerd op een stoel gaat zitten, kan al snel last krijgen van zijn of haar rug. Een goede bureaustoel én de juiste instellingen kunnen lichamelijke klachten voorkomen en zorgen er bovendien voor dat je je langer fit blijft voelen!

Foto: Andrea Piacquadio/Pexels