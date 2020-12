Waarom buitenreclame gebruiken?

GRONINGEN – Bij buitenreclame hebben we het over alle mooie posters, spandoeken, reclame op auto’s, lichtmasten en ga zo maar door. Door het steeds meer gebruikte internet wordt er bij reclame steeds vaker gedacht aan online commercials en reclame pop-ups. Het reclame maken buiten de online wereld wordt daarom een beetje vergeten door veel bedrijven. Reclame maken in de buitenlucht is nog steeds zeer effectief en veelzijdig. In dit artikel lees je over verschillende manieren van buitenreclame en waarom dat goed gebruikt kan worden.

Voordelen van buitenreclame

Eén van de meest belangrijke voordelen is dat je met buitenreclame een bepaalde doelgroep bereikt die nauwelijks vatbaar is voor online reclame. Namelijk de mensen die altijd druk zijn en geen tijd hebben om tv te kijken of op hun telefoon reclames voorbij te scrollen. Deze mensen bevinden zich vaak in het verkeer. Buitenreclame door middel van bijvoorbeeld een spandoek zal deze groep mensen zeer goed bereiken. Een spandoek bedrukken met jouw bedrijfs quote of een aantrekkelijk beeld zal snel de aandacht trekken.

Een ander voordeel van buitenreclame is dat je als gebruiker van de reclame geen last hebt van online reclame blockers. Online reclame wordt vaak als vreselijk irritant gezien, omdat het maar niet stopt. Telkens weer die pop-up of telkens weer die vervelende video die je verplicht moet kijken. Mede om de redenen zijn er reclame blockers gemaakt, die ervoor zorgen dat de reclames niet meer op de voorgrond getoond worden. Met offline reclame heb je hier dus geen last van.

Het is ook nog eens heel voordelig voor bedrijven die een fysieke showroom of winkel hebben. Je kunt met buitenreclames namelijk heel goed te locaties bepalen van de reclame. Het verspreiden van de reclame rondom jouw vestiging zullen net even de beslissende factor zijn voor de klant. “De winkel is toch om te hoek dus laten we even gaan kijken”.

Aangekomen in de zaak….

Na al dat mooie reclamewerk heb je de klanten in jouw zaak. Nu wil je deze klanten professioneel informeren, maar hoe? Hier zijn veel manieren voor. Klanten houden niet van opdringerig gedrag van verkopers, dus geef klanten bijvoorbeeld een presentatiemap mee. Een presentatiemap is bedoeld om jouw bedrijfsinformatie in stijl te presenteren aan je klanten. Presentatiemappen drukken kan heel veelzijdig bij verschillende drukkerijen.

Mocht je in de toekomst nou van plan zijn om gebruik te maken van buitenreclame of jouw klanten een luxe presentatiemap aan te bieden? Dan wensen wij u hierbij alvast heel veel succes!

Foto: Free-Photos/Pixabay