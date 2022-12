Waarom een goede bureaustoel belangrijk is

GRONINGEN – Als je ‘s nachts verkeerd hebt gelegen, merk je dit overdag vaak aan je lichaam. Je hebt bijvoorbeeld last van je nek of rug. Hetzelfde geldt voor het verkeerd zitten tijdens werk. Als je net een verkeerde houding aanneemt, kun je al snel last krijgen van je nek, rug of schouders. Om dit te voorkomen, is het van belang om een goede bureaustoel te hebben. De beste bureaustoel is er één die aangepast kan worden aan jouw lichaam, zodat je de beste en fijnste werkhouding kunt aannemen.

Het belang van een ergonomische bureaustoel

Een ergonomische bureaustoel is een stoel die geheel naar wens in te stellen is, zodat je de beste werkhouding voor jouw lichaam aan kunt nemen. Je kunt onder andere de rugleuning, de armsteunen, de zithoogte en de zithoek instellen. Dit allemaal zodat jouw lichaam een comfortabele houding aan kan nemen, zodat je geen last krijgt van je spieren. Vooral wanneer je lange werkdagen achter een bureau maakt, is het hebben van een goede bureaustoel belangrijk.

Tips voor het aannemen van de juiste werkhouding

Er zijn een aantal zaken van belang voor het aannemen van de juiste werkhouding voor jouw lichaam. Ten eerste is het van belang dat je armen een hoek van negentig graden maken wanneer je ze op het bureau rust. Pas hier de hoogte van de stoel op aan. Mocht je hierdoor niet met je voeten plat op de grond komen, is het aan te raden om een voetensteun aan te schaffen. Zorg wel dat je knieën niet boven je heupen komen tijdens het zitten.

Houding ten opzichte van computer of laptop

De houding ten opzichte van je computer of laptop is ook erg belangrijk. Zo voorkom je dat je teveel omhoog of naar beneden moet kijken, waardoor je je nek minimaal belast. Het is sowieso aan te raden om een monitor scherm aan te schaffen, omdat deze hoger staat dan een laptop. Heb of wil je dit niet? Dan kun je ook een standaard kopen om je laptop op te plaatsen, zodat deze hoger staat. Zorg vervolgens dat de bovenkant van het scherm op ooghoogte staat. De gewenste afstand van jou tot het scherm ligt rond de vijftig tot zeventig centimeter.

