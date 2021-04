Waarom een proefabonnement op een krant het overwegen waard is

GRONINGEN – Altijd op de hoogte zijn van het nieuws in de provincie? Neem een proefabonnement op een krant!

Hoewel steeds minder mensen iedere ochtend een papieren krant lijken te lezen, blijft de krant de nummer één nieuwsbron van de meeste Nederlanders. Want of het nou om een digitale of geprinte versie gaat, de krant brengt ons nog steevast het dagelijkse nieuws. Twijfel je zelf over het nemen van een abonnement op het een krant, zoals het Noord-Hollands Dagblad? Lees dan snel waarom een proefabonnement het overwegen waard is.

Wat krijg je bij een proefabonnement?

Bij een standaard proefabonnement ontvang je voor een periode naar keuze toegang tot alle Premium-artikelen op de site en in de app en maandag tot en met vrijdag een digitale én papieren versie van de krant. Wil je nog meer lezen? Dan kun je ook kiezen voor een proefabonnement waarbij je op zaterdag nog eens een extra dikke papieren versie van de krant op je deurmat ontvangt.

Doordat je bij een proefabonnement op de krant ook een digitale versie ontvangt, kun je deze verdiepende verhalen overal ter wereld lezen. Zolang je maar een laptop, tablet of telefoon bij de hand hebt. En zeg nou zelf, wie heeft zijn of haar telefoon tegenwoordig níet altijd binnen handbereik liggen? Maar waar de een zweert bij het lezen van nieuws via een app, wordt de ander juist het gelukkigst van een papieren krant bij het ontbijt. Met een proefabonnement kom je erachter wat bij jou past. Je ontvangt namelijk tijdelijk zowel een digitale als een papieren versie en sluit na de proefperiode (eventueel) enkel nog een deal voor jouw favoriete manier van lezen.

Regionaal of internationaal?

Is het jou al lang duidelijk dat je een abonnement op een krant wil aanschaffen, maar twijfel je nog over welke titel je wilt? Ook dan is een proefabonnement perfect. Probeer bijvoorbeeld eens verschillende kranten voor een korte periode en ontdek welke daarvan het beste bij je past. Of dat nou een regionale, landelijke of zelfs buitenlandse krant is. En hoewel regionaal nieuws soms minder spannend lijkt dan wereldnieuws, is dat laatste in je dagelijkse leven een stuk relevanter. Door een proefabonnement op de krant uit jouw regio ben je altijd op de hoogte van wat zich in jouw omgeving afspeelt.

Overal en altijd kunnen lezen

Nieuwtjes in apps of sociale media blijven vaak op de oppervlakte en vertellen alleen de nodige feiten. Ze wijden niet uit over een verhaal. Dat kan behoorlijk balen zijn bij onderwerpen waar je graag meer over wil weten. Een proefabonnement biedt het beste van twee werelden: het snelle nieuws via de app lezen om vervolgens de ochtend erna het grote verhaal op papier te lezen, waar alle details en in interessante feitjes verder zijn uitgewerkt. Bovendien steun je met een abonnement ook nog eens de journalistiek. Veel mensen staan er niet bij stil dat nieuws en het schrijven van artikelen geld kost. Met een proefabonnement op een krant zorg je ervoor dat het snelle en korte nieuws altijd gratis toegankelijk blijft.

Sommigen vragen zich misschien af of ze ook een proefabonnement kunnen nemen op de Groninger Krant, maar onze website biedt geen abonnementen en blijft altijd gratis.

Foto: StockSnap/Pixabay