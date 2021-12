Waarom je echt een badjas en badmat moet kopen

GRONINGEN – Nu de koude winterdagen weer terug van weggeweest zijn en de verwarming vanwege de hoge energieprijzen misschien wat lager staat, is een badjas misschien wel het perfecte kerstcadeau.

Een hete douche of een warm bad, zolang je eronder staat of erin zit is het heerlijk. Maar zodra je onder de douche weg stapt of uit bad gaat, kom je in een ruimte die qua graden aanzienlijk minder warm is dan de temperatuur van het water. Je koelt snel af en moet je er tegen afdrogen om warm te blijven. Zeker als de verwarming vanwege de hoge gasprijzen ook nog eens op standje minimaal staat. De relaxte ervaring van het douchen en badderen maakt plaats voor een haastig omkleden. Een goede reden om een badjas aan te schaffen.

Badjas saai? Helemaal niet

Wanneer je aan een badjas denkt, heb je er hoogstwaarschijnlijk een beeld bij van een saaie kleur. Misschien is het niet het meest luxueuze beeld en al zeker niet iets waarmee je de deur open zou doen als de visite plotseling te vroeg bij de deur staat. Echter hoeft dit niet zo te zijn. Een badjas kan tegenwoordig echt een fashion item zijn waar je rustig de deur mee kan openen zonder je hiervoor te hoeven schamen. De badjassen van tegenwoordig zijn namelijk een schim van wat ze vroeger waren.

Voor mannen en vrouwen

Niet alleen is de badjas vandaag de dag van mooi materiaal gemaakt, ook heeft het kleuren en patronen die vaak een formele uitstraling hebben. Veel van de badjassen hebben een sjaalkraag of kant wat het al snel een luxe uitstraling geeft. Echter, dat maakt dit type badjas niet alleen geschikt voor mannen. Zowel mannen als vrouwen kunnen prima een luxueuze badjas dragen. En het brengt een echt wellness gevoel in huis dat je normaal gesproken alleen op vakantie hebt. Met een luxe badjas kun je dat gevoel elk weekend of zelfs iedere dag ervaren.

Badmat maakt het compleet

Hoewel een badjas dus erg handig kan zijn om te hebben, mag ook de badmat niet ontbreken voor het totale wellness plaatje. Het is niet alleen lekker aan de voeten zo vroeg in de ochtend, maar het zorgt er ook voor dat je niet uitglijdt na je badsessie. Voorkom ongelukken en maak tegelijkertijd je badkamer compleet! Alles geregeld? Neem een douche of ga in bad en wikkel jezelf daarna in een comfortabele, maar ook luxueuze badjas, zet een kop thee en geniet van je me-time die je verdient!

Foto: whitesession/Pixabay