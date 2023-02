Waarom je SEO en linkbuilding beter kunt uitbesteden

GRONINGEN – Hoger in Google met je website? Dat is vandaag de dag niet alleen belangrijk, maar misschien wel van levensbelang voor je bedrijf.

Onder online marketeers is het een welbekende grap: ‘De beste plek om een lijk te verstoppen is om de tweede pagina van Google’. En er is geen woord van gelogen, want zeg nou zelf… Hoe vaak kijk jij op de tweede pagina met zoekresultaten? Uit verschillende onderzoeken blijkt dat websites die verder staan dan de eerste pagina steeds minder aandacht krijgen van internetgebruikers. Goed vindbaar zijn met je website wordt daarom steeds belangrijker. Maar hoe doe je dat?

Hoe kom ik hoger in Google?

Om met je website hoger in Google te komen, zul je een aantal dingen moeten (laten) doen. Als eerste zal jouw website informatie moeten bevatten dat antwoord geeft op de zoekvraag van de potentiële klant. Dat houdt dus in dat je moet weten waar jouw klant naar op zoek is. Je kunt zelf natuurlijk al een heleboel relevante dingen bedenken, maar het is erg belangrijk om via de Google Keyword Tool de zoekinteresses van jouw toekomstige klanten te onderzoeken.

Zoekmachine optimalisatie

Als je eenmaal weet waar jouw klant op zoekt, kun je hieromheen content gaan schrijven op je site. Daarin dien je de zoekwoorden terug te laten komen, zodat Google ziet dat het om hetzelfde onderwerp gaat. Het schrijven van deze teksten wordt ook wel het schrijven van SEO-teksten genoemd. SEO staat voor search engine optimization, wat in het Nederlands zoekmachine optimalisatie wordt genoemd. Het optimaliseren voor de zoekmachine dus!

Content

Het schrijven van SEO-teksten is de eerste stap op weg naar jouw toppositie in Google. Daarom is het belangrijk dat dit goed gebeurt. Om zeker te weten dat je alle zoekwoorden hebt uitgezocht, hebt geclusterd en vertaalt naar aantrekkelijke blogs en landingspagina’s, kun je kiezen voor het uitbesteden van SEO. Op die manier wordt jouw content geschreven door echte specialisten die SEO als basis nemen om jouw website goed vindbaar te maken op belangrijke zoekwoorden.

Linkbuilding

Nu je teksten geschreven en gepubliceerd zijn, komt de volgende uitdaging. En dat is wat we linkbuilding noemen; het zorgen dat andere websites naar jouw site toe linken. Dit is een specialisme an sich, want er zijn ontzettend veel factoren die een rol spelen bij het verkrijgen van links. Zo dienen links relevant te zijn, maar speelt ook het totaal aantal verwijzende links een rol. Bouw je bijvoorbeeld te snel te veel links op? Dan zou je van Google wel eens een penalty kunnen krijgen!

Een penalty is de vrees voor iedere online marketeer. Dat houdt namelijk in dat de website straf krijgt van Google en helemaal achteraan in de zoekresultaten wordt geplaatst. Als dat je overkomt, heb je niets meer aan je mooie teksten die je hebt laten schrijven. Het uitbesteden van linkbuilding is zoals gezegd dus een specialisme dat niet onderschat moet worden. Uiteraard kun je veel informatie vinden op het internet, maar ook dat is continu aan verandering onderhevig door updates van Google.

Uitbesteden

Daarnaast is de online marketingwereld ontzettend concurrerend. Er zijn slechts enkele topposities per keyword en ontzettend veel bedrijven die azen op de eerste plek. Dus wil jij echt serieus bezig met hoger in Google komen? Dan is het niet onverstandig om daarvoor een specialist in de arm te nemen. Dat scheelt je vele uren onderzoek. Bovendien verkleint het uitbesteden van linkbuilding en SEO de kans op een penalty enorm. Dus in plaats van zelf doen, scoor je met uitbesteden!

Foto: Firmbee/Pixabay