Waarom kiezen mensen voor een Botox behandeling?

GRONINGEN – Veel mensen willen erg graag fris en jong uitzien. Hierdoor lijken vandaag de dag meer mensen de keuze te maken voor fillers of botox. Ook in onze stad zijn er genoeg klinieken waar je terecht kunt voor behandelingen met fillers of botox in Groningen.

Ben je benieuwd naar een botox behandeling om rimpels te verwijderen en voor een strakkere huid? Dan kun je je laten informeren over een botox behandeling, bijvoorbeeld bij Betan Clinics of een van de andere high end klinieken in Groningen. Een botox behandeling bij een van deze klinieken brengt een aantal voordelen met zich mee. Lees hieronder waarom een Botox behandeling mogelijk interessant kan zijn, maar laat je ook altijd informeren door een of meerdere (onafhankelijke) experts.

Er wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld

Bij een goede cosmetische kliniek wordt er goed geluisterd naar je wensen en verwachtingen. Aan de hand van deze wensen beoordeelt de kliniek je huid en wordt er een passende behandeling geadviseerd. Een prioriteit is dat het resultaat er altijd zo natuurlijk mogelijk uit zal zien.

Keuze uit diverse behandelingen met Botox

Er zijn diverse behandelingen met botox mogelijk. Zo kun je de fronsrimpels laten verwijderen, de kraaienpootjes laten verwijderen of de voorhoofdrimpel laten verwijderen. Ten slotte kun je ook kiezen voor botox tegen migraine. Heb je last van migraine aanvallen, dan kun je botox proberen om de spanning in de spier te verlichten.

Professionals die de botox nauwkeurig kunnen aanbrengen

Door te kiezen voor een gecertificeerde kliniek met jarenlange ervaring weet je zeker dat je in goede handen bent. Hier werken enkel professionals die de botox nauwkeurig aanbrengen. Bij botox wordt er op bepaalde plekken een kleine hoeveelheid Botuline Toxine A aangebracht met een fijne injectienaald. De botox zorgt ervoor dat de prikkeloverdracht tussen de zenuwen en de spieren stagneert. Door deze behandeling ontspannen je spieren dus, waardoor lijntjes en rimpels minder zichtbaar zullen zijn.

Snel zichtbaar resultaat

Een Botox behandeling duurt slechts 20 minuten en het resultaat is na drie dagen al zichtbaar. Je zult het effect van de Botuline Toxine A ongeveer vier maanden zien. Daarna kun je de behandeling herhalen. Hoe vaker je behandelt wordt met botox, hoe langer het resultaat zal aanhouden.

Pijnloze behandeling

Een behandeling met Botuline Toxine A duurt slechts 20 minuten. Daarnaast worden de behandelingen gedaan met een zeer fijne naald. Dit zal aanvoelen als een speldenprik, wat nauwelijks pijn doet. Mocht je toch bang zijn voor de pijn, dan kan er altijd een verdovende crème worden aangebracht.

Ga voor een natuurlijke look

Tijdens een consult zal er een persoonlijk behandelplan bij worden opgesteld. Kies uit diverse behandelingen om er jonger, strakker en frisser uit te zien. Je krijgt hierbij natuurlijk ook advies van de experts. Bij een high end kliniek zorgen ze er altijd voor dat de behandeling op een zo natuurlijk mogelijke manier worden gedaan. Hierdoor zou niemand kunnen opmerken dat je botox hebt gebruikt.

Foto: Diana Polekhina/Unsplash