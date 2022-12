Waarom kleine bomen steeds populairder worden

GRONINGEN – Bepaalde trends blijven komen en gaan. Waar de meeste mensen hierbij denken aan trends op het gebied van kleding of meubilair, kan dit ook op het gebied van tuinieren het geval zijn. Zo zijn momenteel kleine boompjes razend populair. Wil jij graag weten waarom dit het geval is? In deze blog leer je het antwoord kennen op je vraag. Zodoende weet je straks zelf ook beter of kleine bomen wat voor je kunnen zijn.

Wat zijn kleine bomen?

In de eerste plaats is het belangrijk om te weten wat we precies bedoelen met kleine bomen. Hierbij gaat het namelijk om bomen die meestal niet hoger worden dan vijf meter. Ook zijn ze meestal dunner dan 20 centimeter. Deze bomen hebben meestal een ronde of ovale vorm. Ze hebben weinig tot geen bladeren en staan mooi rustig in één lijn. Doordat ze zo klein zijn, is er minder ruimte nodig om deze bomen te plaatsen.

Kleine bomen vereisen minder ruimte

Het grootste voordeel van kleine bomen is dat ze veel minder ruimte in de tuin nodig hebben dan reguliere bomen. Zo neemt een kleine boom maar weinig tot geen ruimte in beslag, waardoor je meerdere bomen op één plek kunt plaatsen. Hierdoor kun je meer bomen in de tuin hebben, waardoor deze een groener aanzicht krijgt.

Je kunt de boom zelf vormen en zien opgroeien

Een ander voordeel van kleine bomen is dat je deze makkelijk zelf kunt vormen en op laten groeien. Omdat de bomen nog niet zo hoog zijn, is het eenvoudig om ze in een bepaalde vorm te knippen of bepaalde takken eraf te knippen. Zo kun je de boom in jouw gewenste vorm maken. Daarnaast is het ook leuk om de boom te zien opgroeien. Je kunt hierbij namelijk meekijken hoe deze steeds groter en breder wordt.

Al met al hebben kleine bomen veel voordelen ten opzichte van gewone bomen. Ze zijn makkelijker te plaatsen, vereisen minder ruimte en je kan de boom zelf vormen en zien opgroeien. Daarom is het dan ook niet zo vreemd dat kleine bomen steeds populairder worden.

Foto: 12019/Pixabay