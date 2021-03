Waarvoor en hoe gebruik je een afkortzaag?

GRONINGEN – Sinds de coronacrisis zijn we enorm aan het klussen geslagen, maar niet iedereen is even ervaren. Wie bijvoorbeeld wil gaan zagen, doet er van tevoren goed aan om zich te verdiepen in welke zaag waarvoor gebruikt moet worden. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen een afkortzaag en invalzaag?

Wat is een afkortzaag?

Een afkortzaag is een gemotoriseerde zaag met een cirkelvormig zaagblad en lijkt qua functies veel op de handbediende verstekzaag. De afkortzaag wordt gebruikt voor het inkorten van staafvormige en rechthoekige voorwerpen of het verstek zagen en bestaat uit een platform met een arm van scharnieren. Hieraan zit het zaagblad en de motor die het blad aandrijft. Een afkortzaag is dus eigenlijk niets anders dan een vaststaande cirkelzaag met een ronddraaiend zaagblad, maar biedt het voordeel dat je de perfecte hoek kunt zagen.

Afkortzaag vs. invalzaag

Met een afkortzaag werk je altijd schoon, veilig en nauwkeurig. Dit type zaag heeft een optimale mobiliteit, unieke productiviteit en is gemakkelijk te verplaatsen. Het is als het ware een zaagtafel in het klein. Je ziet precies waar je zaagt. Een invalzaag is effectief gereedschap als je uitsparingen wil maken, bijvoorbeeld wanneer je een wasbak in een houten aanrechtblad plaatst. Dus mocht je vaker van zulke klussen in het vooruitzicht hebben, dan is het raadzaam voor een invalzaag te kiezen. De meeste invalzagen zijn compact, waardoor deze licht en flexibel zijn. Daarnaast hebben de huidige afkortzagen een ergonomische grip waardoor je gemakkelijk en veilig aan elke klus werkt.

Voordeel van een afkortzaag

Het grote voordeel van een afkortzaag ten opzichte van een invalzaag is dat je in korte tijd nauwkeurig kunt zagen. Zonder al te veel moeite creëer je een schuine zaagsnede. Daarnaast is de zaag mobiel te gebruiken, waardoor het dus een ideale zaag is om mee te nemen naar een andere locatie. Bovendien is een afkortzaag simpel en snel in te stellen. Zorg allereerst voor een stabiele plaats voor de zaag, kijk of de lasergeleider op de goede plek staat, kies de juiste zaaghoek en zagen maar!

De juiste afkortzaag kiezen

Er bestaan verschillende soorten afkortzagen. Kies voor een afkortzaag die perfect past bij jouw situatie. Bedenk bij het kopen of huren van de zaag dus goed wat je wilt zagen, welk vermogen je daarbij nodig hebt en welk type zaagblad je wenst. Met het juiste blad zaag je simpelweg door alle non-ferrometalen (metalen zonder ijzer). Maar natuurlijk is de afkortzaag ook geschikt voor balken, latten en plinten. Je kunt er namelijk perfecte hoeken van 45 graden mee zagen.

Veilig, effectief en nauwkeurig

Nagenoeg alle afkortzagen zijn tegenwoordig voorzien van een ingebouwde laser met een XPS-principe. Deze laser zorgt ervoor dat je exact kunt zien waar de zaag neer zal komen. Tenslotte zaag je met een afkortzaag met trekfunctie heel nauwkeurig bredere balken en platen. Op deze manier werk je met een afkortzaag dus niet alleen effectief en nauwkeurig, maar ook erg veilig. Voor meer tips en adviezen over het kopen van de juiste afkortzaag kun je terecht bij de bouwmarkt bij jou in de buurt.

Foto: Myriams-Fotos/Pixabay