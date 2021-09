Wanneer en hoe motorolie en oliefilter vervangen?

GRONINGEN – Een taak die eens in de zoveel tijd gedaan moet worden voor het onderhoud van je auto is de olie verversen. De meeste mensen laten dit bij een garage doen en betalen hier dus ook voor. Wist je echter dat je heel makkelijk zelf je olie kunt verversen? Dit scheelt niet alleen voor de portemonnee, maar bespaart ook tijd. Je hoeft namelijk niet meer naar de garage te rijden en daar te wachten tot de olie is ververst. Daarnaast hoef je geen vervangend vervoer te regelen, mocht de garage het druk hebben. Al met al genoeg voordelen om zelf je olie te verversen!

Wanneer moet ik de olie verversen?

Op welk moment je de olie het best kunt verversen, is onder andere afhankelijk van hoe vaak je de auto gebruikt en hoeveel kilometers je ermee hebt gereden. Het advies is om na elke tien- tot vijftienduizend kilometer de olie te verversen. Als je bijvoorbeeld enkel in het weekend met de auto rijdt, is de kans groot dat je maar één keer per jaar (of minder) de olie hoeft te verversen. Hetzelfde geldt wanneer je werk bijvoorbeeld dichtbij is en je daardoor minder kilometers maakt.

Welke soort olie heb ik nodig?

Wist je dat er verschillende soorten motorolie zijn? Motorolie is eigenlijk smeerolie. Zoals de naam doet vermoeden, dient de olie als smeermiddel en vermindert het de wrijving. Elke soort motorolie heeft weer andere eigenschappen en daarom is het essentieel dat je de goede soort olie gebruikt.

Het klinkt nu misschien alsof een verkeerde olie in je auto enorme gevolgen heeft. Echter valt het gelukkig mee: als het motorolie is, is het goed. Doe dus nooit een ander soort smeermiddel in de auto. Echter zit er wel verschil in de kwaliteit van de motorolie. Je kunt het type motorolie dat jouw auto nodig heeft terugvinden in het serviceboekje. Zo weet je zeker dat je de juiste olie hebt voor jouw auto.

Viscositeit, API en ACEA

Wil je echter zelf een motorolie uitkiezen? Dan zijn er een aantal zaken waar je op kunt letten. Dit zijn de viscositeit, de API en de ACEA. De Viscositeit is een cijfer dat de dikte van de olie aangeeft. Hoe hoger het cijfer, des te dikker de olie. Vervolgens geeft de API aan wat de kwaliteit van de olie is. De API wordt weergegeven in twee letters. De eerste letter is altijd een S (benzine) of een C (diesel). Achter deze letter staat een tweede letter. Hoe hoger deze letter in het alfabet zit, hoe hoger de kwaliteit van de olie.

Ten slotte geeft de ACEA ook de kwaliteit van de olie aan. Er zijn vier verschillende soorten motortypes, namelijk A (benzine/Lpg-motoren), B (dieselmotoren), C (benzine, Lpg en dieselmotoren met een katalysator) en E (motoren van bedrijfswagens, bijvoorbeeld die van een tractor). De ACEA wordt weergegeven in één van deze letters met daarachter een cijfer. Hoe hoger dit cijfer, des te hoger de kwaliteit van de motorolie.

Hoe oliefilter vervangen?

Nu we de verschillende soorten motorolie hebben behandeld, is het goed om te weten dat je bij het verversen van de olie ook meteen het oliefilter kunt vervangen. Want om het oliefilter om te wisselen, dient de oude olie eerst afgevoerd te worden. Pas daarna kan de onderste behuizing en de oliefilterkap worden verwijderd. Het vervangen van een oliefilter is echter een tijdrovend en nauwkeurig klusje. En wie het filter te laat vervangt, kan ernstige schade aan de motor toebrengen. Zorg dus dat je zorgvuldig te werk gaat en raadpleeg bij twijfel een expert.

Zelf motorolie verversen

Wanneer je eenmaal weet hoe je het oliefilter kunt vervangen, kun je beginnen met het verversen van de motorolie via het onderstaande stappenplan. Als je dit om de tien- à vijftienduizend kilometer doet, verminder je de kans op slijtage en kan jouw motor langer mee. Het is niet moeilijk, maar kom je er niet helemaal uit? Vraag dan een specialist om mee te kijken.

Laat de motor warm worden; dan is de olie ook warm, waardoor het makkelijker stroomt en dus te verversen is;

Plaats de auto op een stabiele, rechte ondergrond;

Draai de aftapplug open en plaats hier een emmer onder om de olie op te vangen;

Laat de olie eruit stromen; raak de olie hierbij niet aan, want deze is warm;

Draai de aftapplug weer dicht;

Vervang het oliefilter;

Draai de vuldop van de motorolie eraf;

Vul de motor met de motorolie; de benodigde hoeveelheid vind je in het onderhoudsboekje van de auto;

Laat de motor weer even warm worden;

Controleer het oliepeil met een peilstok;

Verwijder de oude olie; dit doe je niet in de afvoer of in een put, maar dit geef je af aan de juiste verwerker, zoals een containerpark.

Bronnen: https://www.auto-onderdelen24.nl/oliefilter, https://www.verzekeringen.be/olie-verversen

Foto: Skica911/Pixabay