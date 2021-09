Wanneer wel of geen recht op letselschade vergoeding?

GRONINGEN – Een ongeluk zit in een klein hoekje, zegt men weleens. En helaas blijkt dit maar al te vaak de realiteit te zijn. Een verkeersongeluk, een ongeval op de werkvloer of een ongelukje in huis: het kan iedereen overkomen. Heeft u dit onlangs helaas zelf moeten ondervinden toen u het slachtoffer werd van een ongeval? Dan is de kans groot dat u als gevolg hiervan letselschade heeft opgelopen. Wilt u de geleden schade verhalen op degene die het ongeval heeft veroorzaakt? Dan kan een letselschadejurist u hierbij helpen.

Wanneer u het slachtoffer bent van een ongeval of ongeluk, heeft u vrijwel altijd recht op schadevergoeding. U heeft hier namelijk recht op wanneer iemand anders u letselschade toebrengt. Zowel de materiële als immateriële schade dient dan vergoed te worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten voor de huisarts of het ziekenhuis, maar ook aan een auto die beschadigd is, kapotte kleding, extra kosten die u moet maken voor het openbaar vervoer of hulp in het huishouden.

Welke schade kan ik verhalen?

Zoals net al kort even benoemd dient zowel de materiële als immateriële schade vergoed te worden door de tegenpartij. Heeft u een verkeersongeval gehad en is hierbij uw fiets beschadigd? Dan kunt u deze schade vanzelfsprekend verhalen bij de tegenpartij. Moet u als gevolg van de schade aan uw fiets nu regelmatig gebruikmaken van het openbaar vervoer? Dan kunt u ook deze kosten bij uw tegenpartij verhalen.

Heeft u kosten gemaakt waarover u twijfelt? En weet u niet zeker of u deze wel of niet kunt indienen bij uw schadeclaim? Raadpleeg dan een jurist die gespecialiseerd is in letselschade. Hij of zij kan u het beste adviseren over uw persoonlijke situatie. Zo weet u zeker dat u al uw gemaakte kosten als gevolg van het ongeval in kaart hebt en dat u van de tegenpartij ontvangt waar u daadwerkelijk recht op heeft.

Schakel altijd snel een letselschadejurist in

Wanneer u een ongeval heeft gehad, heeft u waarschijnlijk drie wensen. De eerste is dat u zo snel mogelijk herstelt van het ongeval. Ten tweede wilt u graag uw gemaakte letselschade verhalen op de tegenpartij. En als derde punt wilt u de hele situatie graag zo snel mogelijk goed afsluiten, zodat u verder kunt met uw leven. Of het nu gaat om een verkeersongeval waarbij u als fietser bent geschept door een auto of dat u bent gebeten door een hond van een kennis: uw eigen herstel komt altijd op de eerste plaats.

Wanneer u zelf de focus houdt op uw herstel, kunt u in de tussentijd het indienen van de schadeclaim overlaten aan een letselschadejurist. Wanneer u hiervoor kiest, weet u zeker dat uw drie wensen zo snel mogelijk in vervulling gaan en dat u het maximale haalt uit uw letselschadevergoeding.

Foto: Tumisu/Pixabay