Wasmachine: zo kom je van die vieze lucht af

GRONINGEN – Soms begint de wasmachine te stinken en natuurlijk dan ook de was. Een probleem waar vaak een goede oplossing voor is, maar je moet dan wel eerst weten wat het probleem is. Soms lijkt de lucht maar niet verdwijnen. Wil je van de vieze lucht in de wasmachine af? Lees hier wat je dan kan doen.

De oorzaak

Een vieze geur komt meestal niet doordat je iets bijzonder hebt gedaan, zoals sneakers in de wasmachine wassen of een t-shirt kleuren in de wasmachine. Het kan wel zijn dat er rommel in de wasmachine komt, door bijvoorbeeld papiertjes of muntjes die nog in een broekzak zaten. Dit kan ervoor zorgen dat het filter verstopt raakt. Stinkt een nieuwe wasmachine? Dan kan het zijn dat er aangekoekt vuil in de afvoer zit.

De meest voorkomende oorzaak is echter vetluis. Dit is een zeepbacterie die vooral ontstaat als je regelmatig wast op 40 graden Celcius. Dit gaat dan in de zeepbak en de slangen zitten. Als de wasmachine niet heet genoeg om alles op te lossen. Dat zorgt voor een nare lucht én voor die grijze drab die je vaak in de rubbers van de wastrommel ziet. Pas hierbij op met bijvoorbeeld het eco-programma. Dan kan de temperatuur soms toch minder zijn en heb je nog steeds kans op vetluis.

Verwijderen vieze lucht

Als het filter verstopt is of als er aangekoekt vuil in de afvoer zit, is het eenvoudig. Aangekoekt vuil in de afvoer kan meestal goed verwijderd worden met een geschikt ontstoppingsmiddel. Als het filter verstopt is, kun je het filter eruit halen en schoonmaken. Dat doe je door de hoofdklep van het filter te openen en de dop eruit te schroeven. Zorg er wel voor dat de wasmachine niet aan kan gaan staan, dus haal eerst de stekker van de wasmachine eruit. Leg vooraf ook wat handdoeken op de grond en houd een opvangbakje bij de hand. Er kan nogal wat water uit komen.

Wat nu als het gaat om vetluis? Dan kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om met je wasmachine een programma te draaien op 90 graden, zonder was. Daarna kun je nog een keer de machine op 90 graden laten draaien, maar dan doe je er een halve liter schoonmaakazijn bij (16% azijnzuur). Tip: Sommige mensen draaien voor het verwijderen van vetluis een was met oude theedoeken op 90 graden met een paar vaatwastabletten, waspoeder voor witte was of een handje soda.

