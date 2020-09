Wat betekent de miljoenennota voor jouw energierekening?

Op de derde dinsdag van september was het Prinsjesdag. Koning Willem-Alexander sprak de troonrede uit waarin hij vertelde wat het beleid voor het komende jaar zal zijn. Daarna gaf minister Wopke Hoekstra van Financiën met de miljoenennota voor 2021 een toelichting op de verwachte inkomsten en uitgaven. Wat heeft deze nota voor effect op de kosten van energie, energieleveranciers en jouw energierekening? We hebben de meest belangrijke punten voor je verzameld.

Gas duurder, stroom goedkoper

Om klimaatverandering tegen te gaan en de klimaatdoelstelling te halen probeert de regering via de energiebelasting het verbruik van gas te ontmoedigen en het gebruik van stroom te stimuleren. Zodoende stijgt de energiebelasting op gas volgend jaar met 4,7 procent per m³ en daalt de belasting op stroom met 3,5 procent per kWh. Daarnaast zal de heffing voor Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE) voor zowel stroom als gas stijgen om te kunnen investeren in de productie van duurzame energie.

De energiebelasting en ODE wijzigen per 1 januari 2021. Vanaf dat moment zul je dus meer moeten gaan betalen voor je energie, ook als je verbruik hetzelfde blijft. Maar om dit te compenseren krijgt iedereen van de regering korting op de energiebelasting. Deze zogenaamde verminderde energiebelasting, voorheen heffingskorting genoemd, wordt volgend jaar namelijk met 31 euro verhoogd. Dit betekend dat je dus een hogere korting krijgt op de belasting die je moet betalen.

Vergelijken en besparen

Vergelijkingswebsite Pricewise berekende dat er voor een gemiddeld huishouden al met al weinig verandert. De verminderde energiebelasting in combinatie met de lagere belasting op stroom compenseren voor hen namelijk de stijgende ODE-heffing en de hogere belasting op gas. Maar meerpersoonshuishoudens gaan er waarschijnlijk wel op achteruit. Het is daarom verstandig om regelmatig verschillende energieleveranciers met elkaar te vergelijken. De belasting mag dan bij elke partij hetzelfde blijven, maar de energietarieven verschillen natuurlijk wel per energieleverancier.

Foto: ColiN00B/Pixabay