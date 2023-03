Wat iedereen met fibromyalgie echt moet weten

GRONINGEN – Fibromyalgie is een aandoening die erg lastig is om vast te stellen. Dit komt doordat de oorzaak van deze aandoening nog onbekend is. Er zijn wel een aantal klachten vastgesteld die kunnen wijzen op fibromyalgie. Deze zijn als volgt: langdurige pijn in je spieren en bindweefsel, stijfheid, vermoeidheid, krachtverlies, slaapproblemen en stemmingswisselingen. Als je last hebt van (een aantal) van deze symptomen, is het aan te raden om een bezoek te brengen aan je huisarts of arts. In dit artikel vertellen we meer over fibromyalgie.

Behandeling van fibromyalgie

Mocht je er achter zijn gekomen dat je fibromyalgie hebt, dan is het van belang om te weten wat je hieraan kunt doen. Doordat de oorzaak echter onbekend is, is het lastig om een behandeling vast te stellen. Er zijn gelukkig wel een aantal adviezen en medicijnen die kunnen helpen om de pijn en andere klachten te verminderen.

Tips en adviezen

Er zijn een aantal dingen die je zelf kunt doen om de klachten te verminderen. Het allerbelangrijkste is om voldoende te bewegen, maar ook weer niet teveel. Hoeveel ‘voldoende’ is verschilt natuurlijk per persoon, dus houd hierbij rekening met je eigen grenzen. Je kunt bijvoorbeeld advies vragen aan een fysiotherapeut, zodat je een beeld kunt vormen van welke oefeningen goed werken bij fibromyalgie. Iets dat ook goed werkt, is om na het bewegen een warme douche of een warm bad te nemen waardoor de spieren kunnen ontspannen.

Voldoende nachtrust

Een ander advies dat vaak wordt gegeven, is om voldoende nachtrust te nemen. Op deze manier kun je zowel pijn- als vermoeidheidsklachten verminderen. Bovendien zorgen minder pijn en vermoeidheid op hun beurt weer voor een minder gevoel van irritatie of stemmingswisselingen. Maar let er wel op dat je in de ochtend niet te lang in bed blijft liggen.

Medicijnen voor fibromyalgie

Er bestaan (nog) geen medicijnen die specifiek werken voor fibromyalgie. Echter zijn er wel een aantal medicijnen die door de arts kunnen worden voorgeschreven. Als pijnstiller kun je paracetamol gebruiken. Als dit niet werkt, kan de arts mogelijk tramadol voorschrijven. Dat is een sterke pijnstiller en wordt daarom niet vaak voorgeschreven. Om vermoeidheids- of stemmingsklachten te verminderen, kunnen er eventueel slaapmiddelen of kalmeringsmiddelen worden voorgeschreven.

Hulp bij fibromyalgie

Fibromyalgie kan voor zover bekend niet worden genezen, maar de klachten kunnen wel worden verminderd. Het is ook mogelijk om hulp te krijgen als onderdeel van de behandeling van fibromyalgie. Hierbij kun je denken aan fysiotherapie, ergotherapie, psychologische hulp en dieetadvies. Deze hulp wordt vooral ingezet wanneer de pijn het dagelijks leven belemmert.

Foto: guvo59/Pixabay