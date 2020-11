Wat is de dagwaarde van je auto en waarom is dit zo belangrijk?

GRONINGEN – Wat is mijn auto waard? Dat is misschien wel de meest belangrijke vraag voor als je je auto wilt verkopen, inruilen of laten verzekeren. In dit artikel lees hoe je die waarde kunt achterhalen, want op zo’n moment telt elke euro.

Wil jij binnenkort je auto verkopen, inruilen of laten verzekeren? Dan is het van belang om van tevoren de dagwaarde van je voertuig te weten. Maar wat wordt er onder deze dagwaarde verstaan? Het is namelijk niet het bedrag waarvoor je de auto ooit hebt gekocht. Wat is het dan wel? Simpel uitgelegd is de dagwaarde het bedrag dat je auto op dit moment waard is. Hoe je die waarde kunt bepalen vertellen we je hieronder.

Dagwaarde bepalen

De dagwaarde van je auto is afhankelijk van verschillende factoren. Natuurlijk is het merk en het model van je auto belangrijk, maar ook het bouwjaar, de kilometerstand, uitvoering en zelfs extra’s en accessoires worden meegenomen in het berekenen van de dagwaarde. Denk hierbij aan centrale deurvergrendeling, elektrische of verwarmde spiegels, elektrisch verstelbare ramen, het alarmsysteem, de navigatie en het soort lak.

Het is nogal een klus om alle bovenstaande factoren op waarde te schatten. En heb je schade gereden? Dan moet je maar net weten dat het bedrag dat je auto waard was vóór de schade als dagwaarde wordt geteld. Gelukkig zijn er tegenwoordig online tools die de dagwaarde van je auto voor je kunnen uitrekenen op basis van het kenteken. Zo kun je bijvoorbeeld hier via RDWdata je auto binnen enkele seconden laten waarderen.

Het belang van dagwaarde

Het is belangrijk om zelf de dagwaarde van je auto te weten. De dagwaarde geeft je namelijk een goede indicatie voor de prijs die je bij eventuele verkoop van je auto kunt verwachten. Zo weet je meteen of jouw vraagprijs realistisch is. Andersom geldt natuurlijk hetzelfde; wanneer je een tweedehands auto koopt, wil je zeker weten dat je niet te veel betaalt. En ook bij het afsluiten van een autoverzekering moet je de waarde kunnen aantonen.

Neem dus even een paar seconden de tijd om de dagwaarde van je auto aan te vragen op het moment dat je deze wilt verkopen, inruilen of laten verzekeren. Dit kan al vanaf een paar euro en je hoeft de deur er niet eens meer voor uit. Let wel dat je kiest voor een onafhankelijke partij die geen belang heeft om je een hogere of lagere dagwaarde te berekenen. Of laat je dagwaarde door meerdere partijen berekenen om de bedragen met elkaar te vergelijken.

Foto: Raten-Kauf/Pixabay