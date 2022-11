Wat is een E14 lamp en hoeveel watt gebruikt deze?

GRONINGEN – Led is vandaag een van de meest populaire wijze van verlichten. En een van de bekendere ledlampen is de E14 lamp, dat is een lichtbron met een kleine fitting. Het nummer 14 verwijst naar de diameter van de fitting, 14 millimeter. De E14 lamp heeft altijd een draaifitting, wat inhoudt dat je deze altijd in een armatuur draait en je dus geen gereedschap nodig hebt. De basis (fitting) van deze lampen zijn altijd hetzelfde, maar de vorm, kleurtemperatuur en dimbaarheid kan verschillen.

Kaars of kogel?

Zoals aangegeven kunnen E14 ledlampen diverse vormen hebben. De populairste zijn waarschijnlijk de kaarsvorm en de kogelvorm. De kaarsvorm wordt voornamelijk in kroonluchters gebruikt, omdat het dan net lijkt alsof er echte kaarsen in hangen. Dit staat doorgaans ook het mooist. Een kogelvormige lamp kun je eigenlijk overal toepassen, denk aan leeslampen, tafellampen of bureaulampen. Maar per type lamp is een andere kleurtemperatuur aan te raden.

Kleurtemperatuur

Een fijn voordeel van een E14 ledlamp is dat deze verschillende kleurtemperaturen kan hebben. De kleurtemperatuur geeft aan wat de kleurtoon van het licht is. Er zijn extra warm witte E14 ledlampen (2000-2700K), koel witte A14 ledlampen (4000K) en daglicht witte E14 ledlampen (6500K). Elke kleurtemperatuur komt het beste tot zijn recht in verschillende situaties.

De extra warmwitte kleurtemperatuur geeft bijvoorbeeld een warme gloed voor een ontspannen sfeer. Deze kleurtemperatuur is onder andere geschikt als leeslamp of voor een sfeerlamp in de woonkamer. Koele witte lampen zijn daarentegen vrij blauw en fel en dus vooral geschikt als bureaulamp of keukenlamp. En daglicht witte E14 lampen worden tenslotte vaak ingezet in werkplaatsen en zorginstellingen

Dimbaarheid

Een ander voordeel van de E14 lamp is dat deze in zowel dimbare als niet-dimbare varianten verkrijgbaar zijn. Bij een dimbare variant kun je de hoeveelheid licht naar wens instellen. Een pluspunt van de dimbare E14 lamp is dat deze minder energie verbruikt als je de lamp dimt. Voor dimbare lampen heb je wel de bijbehorende LED dimmer nodig.

Wattage en lichtopbrengst

Voor het kiezen van de juiste ledlamp is het echter wel belangrijk dat je kijkt naar het wattage van je oude lamp. Vroeger was het wattage van een lamp gelijk aan de hoeveelheid zichtbaar licht. Bij ledlampen is dit echter niet zo. Hier kijk je naar de lichtopbrengst in lumen. Op webshops kun je in het menu vaak het gewenste wattage aanvinken en dan krijg je ledlampen met de juiste lichtopbrengst te zien.

Welke E14 lamp kies jij?

Voor het uitkiezen van de juiste E14 lamp is het dus belangrijk om het wattage van je oude lamp te weten. Andere opties hangen af van wat je zelf wilt: wil je bijvoorbeeld een dimbare lamp? Welke kleurtemperatuur wil je hebben? En welke vorm wil je dat de lamp heeft? Je kunt natuurlijk altijd advies inwinnen bij de winkelier waar je van plan bent om de lamp te kopen.

Foto: Maxis_Pictures/Pixabay