Wat is een levensverzekering? En hoe werkt het?

GRONINGEN – Wat is een levensverzekering? Hoe werkt het? En is het verstandig om er een af te laten sluiten? We geven je in dit artikel een korte introductie.

Er zijn slechts een paar zekerheden in het leven, namelijk belastingen en de dood. Van de blauwe enveloppe weet je min of meer wanneer deze op de deurmat valt, maar van het laatste weet je nooit wanneer het komt. We gaan er allemaal vanuit dat we nog lang en gelukkig zullen leven. Toch mogen we niet ontkennen dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Om je nabestaanden niet met financiële problemen achter te laten bij een al dan niet plotseling overlijden, kun je een levensverzekering laten afsluiten.

Wat is een levensverzekering?

Een levensverzekering is simpelweg een verzekering die uitkeert rondom het leven of overlijden van de verzekerde. Met het geld dat vrijkomt kan een schuld worden afgelost, de verzorging van nabestaanden worden gegarandeerd, de uitvaart worden bekostigd of een inkomen voor de oude dag worden gerealiseerd, maar het bedrag zou bijvoorbeeld ook gespaard kunnen worden voor toekomstige lasten. Eigenlijk zijn de nabestaanden helemaal vrij in hoe zij het geld van de levensverzekering willen besteden.

Verschillende type verzekeringen

Er zijn verschillende soorten levensverzekeringen. Zo heb je bijvoorbeeld de uitkering bij leven, waarbij alleen een bedrag wordt uitgekeerd als de verzekerde leeft op een bepaalde einddatum. Maar de meest bekende variant is de overlijdensrisicoverzekering, waarbij alleen wordt uitgekeerd als de verzekerde vóór een bepaalde datum overlijdt. Dat heet uitkering bij overlijden. Er bestaat daarnaast ook een gemengde levensverzekering die uitkeert in beide gevallen, dus bij leven én bij overlijden.

Premies op basis van geslacht?

Omdat vrouwen over het algemeen langer leven dan mannen, was de premie van een overlijdensrisicoverzekering voor vrouwen vaak lager. Dit veranderde in 2012 toen het Europees Hof van Justitie bepaalde dat premies van verzekeringsdiensten en andere financiële diensten niet mogen resulteren in verschillen van individuele personen op basis van geslacht. Toch verschillen premies bij verzekeringsmaatschappijen onderling nog wel van elkaar. Daarom blijft het verstandig om levensverzekeringen met elkaar te vergelijken.

Foto: mohamed_hassan/Pixabay