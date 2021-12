Wat is strooizout en hoe gebruik je het op een efficiënte manier

GRONINGEN – De winter en de bijbehorende nachtvorst is weer aangebroken en dit betekent gladde wegen en gevaarlijke parkings en opritten. Bij de minste neerslag ga je dan ook best meteen met wegenzout aan de slag. Maar hoe werkt strooizout juist en wat is de meest efficiënte manier om wegenzout te gebruiken?

Wat is strooizout en hoe werkt het juist?

Strooizout, een andere naam voor wegenzout, is het zout dat in de winter in grote hoeveelheden op de wegen verspreid wordt om gladheid tegen te gaan. Wegenzout is ongezuiverd zout, waardoor het dan ook zeker niet als keukenzout gebruikt mag worden.

De werking van wegenzout is erg eenvoudig. Het zout dat op de weg terecht komt, mengt zich meteen met de sneeuw of het ijs. Hierdoor ontstaat er een vloeibare zout pekel. Het vriespunt van pekel is lager dan dat van ijs en de vrieslaag zal dan ook verdwijnen. Op deze manier worden de wegen minder glad en gebeuren er beduidend minder ongelukken.

Wanneer strooi je best?

Het is erg belangrijk dat je steeds preventief strooit. Eens er sneeuw op de weg ligt, is het eigenlijk te laat om te strooien. Je hebt in dit geval namelijk dubbel zo veel zout nodig om een minder glad oppervlak te verkrijgen. Dit zorgt niet alleen voor erg gevaarlijke situaties, het wegenzout is ook slecht voor het milieu. Wegenzout bevat namelijk vaak zware metalen die ernstige schade aan je wagen en aan de natuur kunnen veroorzaken. Preventief strooien is dan ook de meest efficiënte en zuinigste manier om de wegen en je oprit sneeuwvrij te houden.

Welke soorten strooizout bestaan er?

Strooizout kan in drie types onderverdeeld worden: zeezout, steenzout en vacuümzout. Zeezout wordt in Nederland niet als wegenzout gebruikt. Steenzout wordt voornamelijk uit Duitse en Oostenrijkse zoutmijnen gewonnen. Het zout bestaat uit grote en onregelmatige korrels en is volledig ongezuiverd. Vacuümzout wordt geproduceerd door onderaardse zoutlagen die in vloeibare vorm naar boven gepompt worden. Dit vloeibaar zout wordt vervolgens in fabrieken bewerkt tot zuiver zout met weinig verontreinigingen. Dit is ook meteen de reden waarom er in Nederland vooral vacuümzout gebruikt wordt om gladde wegen te bestrijden.

Waarop moet je letten bij het kiezen van wegenzout?

Tijdens het uitkiezen van wegenzout moet je niet alleen met het type zout rekening houden, de grootte van de korrels is minstens even belangrijk. Kleine korrels werken namelijk sneller in op het ijs, maar hun effect neemt echter erg snel af. Bij grote en grove korrels duurt het dan weer langer voor je resultaat ziet, maar je oprit zal wel langer ijsvrij blijven. Een combinatie van fijn en grof zout is dan ook ideaal. Welk zout je ook kiest, zorg er steeds voor dat je het op een droge plaats bewaart. Zout trekt namelijk vocht aan en kan dan ook snel beginnen klonteren.

Hoge kwaliteit wegenzout

Foto: wir_sind_klein/Pixabay