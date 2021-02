Wat kan je doen tegen snurken?

GRONINGEN – Word je elke nacht wakker van jouw partner die zodanig snurkt, dat het onmogelijk is om nog aan jouw eigen nachtrust toe te komen? Of krijg je zelf klachten van je partner, vrienden of kinderen over jouw slaapgedrag? Voel je je bij het opstaan nog zodanig moe, dat je geen energie hebt om de dag te starten omdat je in de nacht niet goed uit kunt rusten? Schaam je je voor jouw snurkprobleem en heb je daardoor zelfs moeite met ergens anders slapen? Is jouw gedachte vaak: Wat kan ik doen tegen snurken? Dan is het hoog tijd om te ondervinden wat je kunt doen tegen het snurken. Welke acties kun je ondernemen om snel verbetering te zien, zodat jouw nachtrust (of die van jouw naasten) niet langer meer verstoord worden door deze slaapproblemen?

Overmatig snurken

Snurken wordt veroorzaakt door een belemmering in de keel. Dit gebeurt doordat alle spieren in de nacht verslappen en daarmee dus ook de tong. Deze zakt dan weg in je luchtwegen. Gelukkig zijn er veel manieren om het snurken aan te kunnen pakken. Gezonder leven is daar één van. Op het moment dat je kampt met overgewicht, kan jouw snurken verergeren. Het is dan ook zaak om naar een gezond gewicht toe te werken. Ook kunnen roken en drinken het snurkgedrag laten toenemen. Verder zijn er op internet veel andere oplossingen te vinden in de vorm van bitjes en neusspreiders.

Er is zelfs een online programma waarbij je leert de spieren in je keel te trainen. Bij zo’n programma krijg je een aantal oefeningen aangeleverd die je elke dag dient te volgen. Door het regelmatig doen van deze oefeningen, zorg je ervoor dat je zowel de kaken, als de spieren in je keel traint. Het voordeel hiervan is dat je op die manier een blijvend effect zou kunnen behouden en je niet langer meer terug hoeft te vallen in de gebroken nachten en het vermoeide gevoel in de ochtend na een nacht lang snurken.

Wanneer heb je last van slaapapneu?

Slaapapneu ontstaat door het verslappen van de tongspier die daardoor wegzakt in de keel. De tongspier kan zodanig verslappen, dat deze ervoor zorgt dat de luchtweg geheel afgesloten wordt. Hierdoor wordt de adem geblokkeerd en krijgen de hersenen dus even geen zuurstof. Apneu is een medische term die aangeeft dat de ademhaling langer dan 10 seconden onderbroken wordt. Door dit zuurstoftekort worden de hersenen geprikkeld en word je wakker om adem te halen. Jouw slaap wordt dus continu onderbroken waardoor je te weinig in een diepe slaap komt.

Slaapapneu zorgt voor veel klachten, zoals (luid) snurken en hoofdpijn, maar ook voor prikkelbaarheid en concentratieproblemen. De ademstop zul je zelf niet snel merken omdat je direct weer inslaapt, maar jouw partner kan dit echter wel merken. Op het moment dat je vermoedt dat je hier last van hebt, is het verstandig om dit verder te laten onderzoeken. Slaapapneu dient bovendien behandeld te worden, omdat dit schadelijke gevolgen kan hebben voor weefsels en organen. Dus heb je last van slaapproblemen, zoals snurken of slaapapneu? Ga voor advies dan altijd even naar de huisarts.

Foto: Shane/Unsplash