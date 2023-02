Wat zijn de beste casinobonussen?

GRONINGEN – Er zijn veel redenen waarom veel mensen bij online casino’s spelen. De meeste van deze casinowebsites staan ​​bekend om de grote verscheidenheid aan spellen die ze aanbieden, en overtreffen vaak het aantal spellen dat in fysieke casino’s te vinden is. Een van de andere factoren waar online casinospelers van genieten, zijn de bonussen die ze aanbieden. Klik hier om deze promoties te checken. Voordat je dit gaat doen, doe je er echter goed aan om eerst de rest van dit artikel te lezen. Hieronder lees je namelijk wat de beste casinobonussen zijn.

Stortingsbonus

Een stortingsbonus wordt ook wel een herlaadbonus genoemd. Dit is in feite een bonus die spelers ontvangen na het storten van een bepaald bedrag. Naast de aanmeldingsbonus kun je als onderdeel van een promotie ook een stortingsbonus krijgen. Deze bonussen kunnen een deel van je storting dekken, zoals 60 procent of zelfs 100 procent. Stortingsbonussen komen meestal met een aantal voorwaarden. Je moet dit dus lezen en begrijpen voordat je de bonus gebruikt en het geld dat je ermee verdient opneemt.

Geen stortingsbonus

Een online casino bonus zonder storting is een soort bonus die aan spelers wordt gegeven zonder dat ze hun eigen geld hoeven te storten. Veel casino’s gebruiken dit soort bonussen om spelers te verleiden hun site uit te proberen of een nieuw spel te proberen zonder enig risico. Dit heet overigens ook wel een no deposit bonus.

Welkomstbonus

De meest voorkomende soort bonus die je kunt krijgen bij online casino’s is de welkomstbonus. Het wordt ook wel een aanmeldingsbonus of een nieuwe-spelerbonus genoemd. Het is eigenlijk een combinatie van een stortingsbonus en gratis spins. Het kan echter ook een of ander type freebie zijn, afhankelijk van de site waarop je speelt. Dit type bonus is alleen beschikbaar voor nieuwe spelers die zich voor het eerst aanmelden bij een online casino. Net als andere bonussen moet je welkomstbonus een bepaald aantal keren worden ingezet voordat je deze kunt opnemen.

Free spins

Dit type bonus wordt genoten door spelers van online slots. Veel online casino’s zijn gul met deze bonus. Je kunt het krijgen in batches van 20, 30, 50 of zelfs meer dan 100 stuks. Je kunt gratis spins krijgen op bepaalde gokautomaten of gokkasten van bepaalde leveranciers. Je moet echter de algemene voorwaarden zorgvuldig lezen, aangezien de meeste van deze gratis spins een paar dagen voordat ze verlopen moeten worden besteed.

Loyaliteitsbonus

Degenen die regelmatige spelers zijn bij het online casino kunnen de mogelijkheid krijgen om lid te worden van of lid te worden van een exclusieve VIP-club. Deze bonussen zijn groter en beter in vergelijking met andere bonussen die je bij online casino’s kunt krijgen. Bovendien kun je ze ook krijgen met lagere inzetvereisten.

Cashback-bonus

Spelen bij een online casino geeft mensen de kans om wat geld te winnen. Verliezen is echter ook onvermijdelijk. Maar met cashback-bonussen kunnen je verliezen worden gedekt. Veel online casino’s geven dagelijks, wekelijks of maandelijks cashback-bonussen uit. Hoewel ze niet al je verliezen kunnen dekken, kunnen ze toch 20 tot 30 procent van je verliezen terugbetalen.

Let op: Wil je gokken in een casino, online of op een automaat? Doe dat dan alleen bij gokbedrijven met een vergunning van de Kansspelautoriteit. Check daarom altijd eerst de Kansspelwijzer.

Foto: Darius Bright/Pexels