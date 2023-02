Wat zijn de kosten van letselschade en wie betaalt deze?

GRONINGEN – Letselschadeclaims kunnen duur en ingewikkeld zijn. Het oplopen van letselschade is al vervelend genoeg, en het opvolgende traject kan zonder goede informatie of hulp erg veel extra hoofdpijn bezorgen. Letselschade berekenen kan tegenwoordig gelukkig heel makkelijk online. In dit artikel lees je welke kosten verbonden kunnen zijn aan letselschadeclaims en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Welke kosten zijn verbonden aan een letselschadeclaim?

Medische kosten: Alle medische behandelingen die nodig zijn als gevolg van een ongeval moeten worden betaald door de persoon die de claim indient. Dit omvat alles van ziekenhuisbezoeken en ambulancekosten tot consulten van specialisten, afhankelijk van de ernst van het letsel.

Verloren loon/inkomen: Als iemands onvermogen om te werken is veroorzaakt door een andere partij, hebben ze het recht om een vergoeding te vragen als schadevergoeding. Het bedrag dat zij ontvangen moet overeenkomen met het loon dat zij verloren hebben door afwezigheid op het werk als gevolg van pijn, ongemak of vermoeidheid.

Wie betaalt deze kosten?

Dat hangt er uiteraard per situatie vanaf wie erbij betrokken zijn. Het kan zijn dat je goed verzekerd bent, en dat de verzekeraar de kosten oppakt. Ook kan het zijn dat de verzekeraar van de andere partij, bijvoorbeeld in een auto ongeluk, voor de kosten opdraait. Dit hangt er wel allemaal vanaf of de zaken goed geregeld zijn. De meeste werkgevers, vooral in branches waar ongelukken vaker kunnen voorkomen, zoals in de bouw, hebben hiervoor goede regelingen en systemen.

Het zijn geen leuke zaken om te controleren, maar soms is het wel heel fijn om te weten dat je alles goed geregeld hebt voor als er iets gebeurt. Uiteindelijk is niemand gebaat bij het oplopen van letsel of letselschade, dus als je niet zeker weet hoe het in jouw administratie zit met verzekeringen of regelingen bij je werk, vraag dan informatie op. Wie weet heb je daar in een mogelijk ongeval wat aan! Zo ben je immers voorbereid op iedere situatie.

Heb je per direct hulp nodig bij een zaak waar letselschade aan de orde is? Informeer dan goed voordat je actie onderneemt, en laat de professionals je helpen. Zeker als je je eigenlijk moet focussen op je fysieke en mentale herstel, kan je er enorme baat bij hebben om letselschadezaken te laten behandelen door bedrijven die hierin expert zijn. Letsel oplopen is tenslotte al vervelend genoeg en je wilt je dan ook volledig kunnen focussen op een spoedig herstel.

