Wat zijn de regels omtrent handschoenen rondom corona?

GRONINGEN – Van mondkapje tot veiligheidshandschoenen; medewerkers van de coronateststraten in ons land hijsen zich dagelijks in complete outfits om zichzelf te beschermen tegen het coronavirus en om de verspreiding ervan tegen te gaan. Maar wat is het beleid omtrent de veiligheidshandschoenen?

We horen en zien veel over het gebruik van mondkapjes. In openbare plekken staan bordjes en posters die aangeven dat men een mondkapje moet dragen. Ook aan de anderhalve meter worden we regelmatig herinnerd. Maar hoe zit het eigenlijk met de veiligheidshandschoenen? Worden handschoenen in openbare ruimtes bijvoorbeeld ook geadviseerd? En hoe staat het met het handschoenenbeleid van medewerkers van teststraten?

Handschoenen in openbare ruimte?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schrijft op haar website dat het dragen van openbare ruimtes niet nodig is. “Was je handen zorgvuldig met water en zeep, droog daarna goed je handen”, zo luidt het advies. “Doe dit in ieder geval als je van buiten komt, wanneer je je neus hebt gesnoten, vóór het (klaarmaken van) eten en nadat je naar de wc bent geweest.” Ook adviseert het RIVM om te hoesten of te niezen in de elleboog en om zo min mogelijk aan je gezicht te komen.

Kortom, het gebruik van die voordelige latex werkhandschoenen is niet nodig wanneer je de bovenstaande regels opvolgt en je handen goed wast. Maar hoe zit het met handschoenen voor medewerkers van teststraten? Want hun handen komen natuurlijk dicht in de buurt van mensen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. En je wilt natuurlijk voorkomen dat het materiaal van de ene testpersoon de andere besmet. Daarom is er een handleiding opgesteld voor het afnemen van zo’n test.

Handleiding voor afnemen coronatest

In de handleiding Afnametechniek specifiek virale diagnostiek voor het afnemen van een coronatest bij een huisbezoek staat aangegeven dat de medewerker die de test uitvoert zowel een masker als handschoenen moet dragen, inclusief een schort en een bril. Pas daarna mag de medewerker binnen twee meter van de persoon komen die wordt getest. In de handleiding voor het huisbezoek staat ook dat het mondkapje én de handschoenen na gebruik meteen moeten worden weggegooid.

Beide beschermingsmiddelen mogen dus slechts één keer worden gebruikt wanneer het gaat om een coronatest bij een huisbezoek. Maar hoe zit het met een coronatest in een teststraat? Gelden daar dezelfde regels? Volgens de richtlijnen van het RIVM moeten de handschoenen in de teststraat inderdaad na elke test worden vervangen. De mondkapjes mogen echter langer worden opgehouden: de medewerkers van een teststraat hoeven de kapjes pas te vervangen zodra deze nat worden, maar in ieder geval na drie uur.

Foto: mohamed_hassan/Pixabay