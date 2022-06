Wat zijn de voordelen van het kopen van een AED apparaat? 

GRONINGEN – In steeds meer woonwijken, op sportverenigingen en binnen bijvoorbeeld bedrijfspanden komt u een defibrillator tegen. Een AED apparaat kopen helpt u een veilige leefomgeving te creëren. Op het moment dat iemand door een hartstilstand getroffen wordt, kan met het AED apparaat direct begonnen worden aan een reanimatie. Logischerwijs belt u altijd eerst de hulpdiensten. Door direct te starten met reanimeren is de kans op blijvend letsel kleiner. Zodra de ambulancebroeders arriveren, kunnen zij de reanimatie van u overnemen. Een AED apparaat aanschaffen kan bij verschillende Nederlandse partijen. Onder meer Defibtech is een vertrouwd aanbieder. Deze partij biedt defibrillators aan van Lifeline. Apparaten die uitgebreid gekeurd zijn door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA).

Verschillende opties bij aankoop AED apparaat

Wanneer u de aankoop van een AED apparaat overweegt, heeft u de keuze uit verschillende opties. Kies bijvoorbeeld allereerst tussen een semiautomatisch en automatisch AED apparaat. Het verschil zit hierbij in het feit, dat u bij een semiautomatische defibrillator zelf op de knop drukt om een schok toe te dienen. Dit kan alleen, wanneer de software in het AED apparaat u dit toestaat. De AED controleert altijd of er sprake is van een hartritme, om schade aan het hart of lichaam van een slachtoffer te voorkomen.

Instructies in verschillende talen

Naast het verschil tussen een semi- en automatisch AED apparaat, kunt u overwegen meertalige instructies op de defibrillator te laten installeren. Een AED apparaat is standaard voorzien van een luidspreker. Via de luidspreker krijgt u Nederlandstalige instructies aangeboden, die u heel nauwkeurig vertellen welke stap u op welk moment uitvoert. Het laat u een reanimatie met vertrouwen starten. Woont of werkt u in een omgeving met veel mensen die een andere nationaliteit hebben? In dat geval is het interessant de Nederlandstalige instructies op het AED apparaat te combineren met Frans- of Engelstalige instructies.

Verschillende modellen AED apparaten

Zoals reeds genoemd, heeft een AED apparaat vrijwel altijd een luidspreker. Hiernaast zijn er echter ook meer geavanceerdere AED apparaten die een lcd scherm bevatten. Dit lcd-scherm toont u de verschillende instructies. U wordt in dit geval zowel via audio als video ondersteund. Wanneer iedere seconde telt en de situatie stressvol is, laat het u een reanimatie met meer vertrouwen uitvoeren. Belangrijk bij ieder AED apparaat is dat de elektroden op een duidelijke, makkelijk te bereiken plek zitten. Groot voordeel hiervan is dat u geen klepjes of schuifjes open hoeft te maken om de defibrillator te kunnen gebruiken.

AED apparaat combineren met accessoires

Vaak combineert men een AED apparaat met bijpassende accessoires. Gebruikt u het AED apparaat buiten? Kies in dat geval voor een solide wandkast voor buiten. De wandkast beschermt de AED tegen ruige weersomstandigheden en vandalen. Binnen uw pand kunt u de AED aan een beugel ophangen of in een binnenkast plaatsen. Zorg ervoor dat de AED duidelijk zichtbaar is en iedereen weet waar ie hangt. Is er onderhoud aan de defibrillator benodigd? Zorg ervoor dat dit tijdig wordt uitgevoerd. Verschillende aanbieders geven u ook de mogelijkheid voor het afsluiten van een onderhoudscontract en/of monitoring op afstand. Zo weet u zeker dat u AED altijd functioneert mocht u hem nodig hebben. Een veel verkochte accessoire is een draagtas of koffer voor het AED apparaat. Ideaal, voor mensen die het AED apparaat voor bijvoorbeeld de sportvereniging of brandweer aanschaffen!

