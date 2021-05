Welk pretpark wil jij bezoeken als het weer kan?

GRONINGEN – Wie houdt er nu niet van om een dagje naar een pretpark te gaan? Voor zowel jong als oud is er wel wat te beleven. Zijn spannende achtbanen wat voor jou, of vermaak jij je liever in een wildwaterbaan? Misschien geniet jij er juist wel van om lekker rond te wandelen over het park. Vooral met lekker weer is het heel leuk om een pretpark te bezoeken.

Het is jammer dat een pretpark bezoeken nu niet hetzelfde is als normaal. Door de omstandigheden zijn er allerlei regels waar het pretpark en haar bezoekers zich aan moeten houden. Je kunt dus wel gaan, maar het is natuurlijk niet zoals we gewend zijn. Toch ziet het er steeds beter uit als we naar de cijfers kijken. En de Albert Heijn heeft bijvoorbeeld ook weer een actie lopen waarbij je kunt sparen voor korting op je Efteling kaartjes.

Voor welk park ga jij?

Er zijn best veel pretparken in Nederland. Welk pretpark wil jij weer bezoeken als het kan? Heb je zin om naar Duinrell te gaan? Of spreekt de Efteling je toch net ietsje meer aan? Wie weet heb je meer behoefte aan de spanning en sensatie van Walibi Holland. En als je kinderen hebt, dan is Toverland of Julianatoren misschien wel een betere optie. Hieronder zetten we de bekendste parken nog even op een rijtje. En wie dan nog geen keuze kan maken, kan altijd nog bij Pretparken Nederland verder kijken naar wat voor moois we in Nederland te bieden hebben op pretpark-gebied.

De Efteling

De Efteling is een park dat in het teken staat van sprookjes, verhalen en avontuur. Het park wordt ook wel de Hoeder van Sprookjes genoemd. De Efteling blijft zich vernieuwen door steeds weer nieuwe sprookjes of attracties aan het park toe te voegen. Je merkt dat ze echt naar de meningen van hun bezoekers luisteren. Ga het avontuur aan en stap in een van de spannende achtbanen, of geniet van diverse sprookjesachtige taferelen in een van de rondvaart attracties. En het zeer bekende Sprookjesbos is natuurlijk niet te missen.

Walibi

In Walibi is er voor ieder wat wils. Het pretpark staat bekend om haar diversiteit aan achtbanen. Je kunt elke soort achtbaan er wel vinden: over de kop, een hoge val naar beneden, achteruit, je kunt het zo gek niet bedenken! Voor de kinderen is er natuurlijk ook genoeg te beleven.

Toverland

Als er een pretpark bekend staat om magische avonturen, dan is dat wel Toverland. Op 19 mei van dit jaar bestond Toverland alweer twintig jaar. Het park begon als een overdekt gebied, als het Land van Toos. Maar ondertussen is het uitgegroeid tot een enorm attractiepark met zes totaal verschillende werelden.

Foto: SamuelFrancisJohnson/Pixabay