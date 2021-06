Welke items zijn geschikt voor je Everyday Carry uitrusting?

GRONINGEN – Everyday Carry (EDC) items zijn spulletjes die mensen vrijwel dagelijks bij zich dragen. Door middel van deze items ben je zo goed als kan voorbereid op alle mogelijke problemen die je kunt tegenkomen tijdens bijvoorbeeld een survivaltrip, maar ook in het dagelijks leven. Je gaat er natuurlijk niet vanuit dat je ooit in een noodsituatie belandt, maar je kunt er maar beter op voorbereid zijn.

EDC-kit samenstellen

Je kunt op de markt diverse EDC-producten vinden, zoals bij DailyGear, maar je kunt ook zelf een aantal items bij elkaar verzamelen. Het is in ieder geval belangrijk dat je EDC-kit uit verschillende items bestaat die je kunnen ondersteunen bij vrijwel elk probleem. Je kunt de kit personaliseren door items te kiezen die passen bij jouw leefomgeving. Wat zijn dan handige items die je bij je kunt dragen?

Over het algemeen is het sowieso belangrijk dat je de items gemakkelijk mee kunt nemen. Je hebt natuurlijk geen zin om elke dag een speciale rugzak met items bij je te dragen. Het is daarom belangrijk dat de EDC-items compact zijn. Wanneer we wat specifieker naar de items kijken, zijn er een aantal die er bovenuit springen als échte Everyday Carry producten.

Zaklampen

Een van de bekendste EDC-items is de Olight zaklamp. Met een formaat vanaf nog geen 5,5 centimeter zijn deze zaklampen makkelijk bij je te dragen. Wat maakt deze zaklamp dan anders dan andere zaklampen? Onder andere de uitmuntende garantie, duurzaamheid en materialen van hoge kwaliteit om enkele voorbeelden te noemen. En ondanks het formaat is de zaklamp fel en heeft deze een groot bereik. Olight zaklampen hebben daarnaast vaak twee of meer verschillende lichtstanden en zijn oplaadbaar middels een micro-usb poort.

Een Olight zaklamp is bovendien voorzien van een dubbelzijdige clip, waarmee je hem eenvoudig aan je riem kan bevestigen. En de zaklamp is tevens voorzien van een magneet. Je kunt hem dus ook aan een metalen onderdeel vastklikken!

Multitool

Wat daarnaast vrijwel onmisbaar is in ieders EDC-kit is een zogenoemde multitool. Met één compacte tool heb je allerlei verschillende kleinere gereedschappen binnen handbereik. Vaak bestaat een multitool uit een mes, een tang, een schaar, diverse schroevendraaiers, een vijl en een flesopener. Wat hierbij wel belangrijk is om te vermelden, is dat niet alle soorten messen zijn toegestaan om in het openbaar bij je te dragen.

Tactical pen

En last but not least, een tactical pen. Het klinkt misschien niet als iets dat essentieel is, maar een pen heb je vaker nodig dan je denkt. Mocht je je bijvoorbeeld in een noodsituatie bevinden, dan kun je een boodschap achterlaten voor iemand of misschien belangrijke dingen noteren. En een tactical pen heeft nog meer functies dan alleen schrijven. Het is bijvoorbeeld ook een glasbreker.

Het leuke van Everyday Carry is in ieder geval dat er geen regels zijn voor hoe je je gear samenstelt. Door te variëren en te combineren met wat jij leuk en belangrijk vindt, kom je er vanzelf achter wat het beste voor jou werkt. Of dat nou een multitool, pen of zaklamp is. Waarschijnlijk draag je dagelijks zelfs al een aantal persoonlijke spulletjes bij je. Voeg het een en ander daar aan toe en bouw vanaf vandaag aan je persoonlijke EDC-uitrusting!

Foto: schuetz-mediendesign/Pixabay