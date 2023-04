Welke lenzen passen bij mijn ogen?

GRONINGEN – De werkweek is weer begonnen en je begint direct met het bijwonen van een presentatie. Je zit een beetje achterin en merkt dat je het scherm niet goed kunt zien. Ook als je op de fiets naar huis zit, valt het je op dat je niet kunt scherpstellen op de voorbijgaande fietsers.

Bijziendheid en verziendheid treden langzaam op en zullen een groot deel van de gevallen niet meer weggaan. Wie echter lenzen nodig heeft, is niet zomaar geholpen met de eerste de beste contactlenzen. Zo zijn er verschillen tussen het soort lens en de duur dat je de lenzen kunt dragen.

Dag-, week- en maandlenzen: wat is het verschil?

Voordat we dieper ingaan op de verschillende soorten lenzen voor verschillende oogafwijkingen, is het belangrijk te weten wat het verschil is tussen daglenzen, weeklenzen en maandlenzen. Zoals de namen al doen vermoeden, draag je de lenzen een dag, week of maand. Weeklenzen en maandlenzen zijn over het algemeen goedkoper, omdat je ze minder snel hoeft te vervangen voor een nieuw paar. Waarom zou je dan kiezen voor daglenzen, hoor ik je denken. Daglenzen zijn doorgaans een stuk hygiënischer dan weeklenzen en maandlenzen. Je doet de lenzen namelijk uit en gooit ze dan weg. Je hoeft hierdoor niet aan de gang met lenzenvloeistof en bewaardoosjes, maar kunt gewoon een nieuw paar in doen. Heel wat mensen kiezen ervoor om daglenzen te dragen als ze op reis zijn, hooikoorts hebben of gaan zwemmen of sporten.

Bijziendheid, verziendheid en multifocale lenzen

De meeste mensen die een bril of lenzen dragen, hebben last van bijziendheid of verziendheid. Bijziendheid betekent dat je de dingen van dichtbij goed kunt zien, maar van veraf niet. Steeds meer jongeren zijn bijziend door hun telefoons, maar ook mensen die achter een computer werken kunnen hier sneller last van krijgen. Verziendheid daarentegen is het tegenovergestelde van bijziendheid; je ziet de dingen van veraf scherp en van dichtbij wazig.

Kun je echter zowel bijziend als verziend zijn? Jazeker kan dat. De oplossing hiervoor is om de twee sterktes in één lens te combineren. Dit is wat multifocale lenzen doen. Op die manier hoef jij je geen zorgen te maken over zowel je bijziendheid als verziendheid. Zitten jouw lenzen niet prettig? Informeer bij je opticien dan eens naar lenzen met cilinder, dit worden ook wel torische lenzen genoemd. Lenzen met cilinder zijn speciaal ontwikkeld om astigmatisme (een cilinderafwijking) te corrigeren.

Naar de opticien

Merk je dat je last hebt van verziendheid, bijziendheid of allebei? Dan is het raadzaam om een bezoekje aan de opticien te brengen, zodat hij of zij je kan adviseren over de mogelijkheden. Daarna kun je online lenzen bestellen, waardoor je altijd snel en gemakkelijk de juiste lenzen in huis hebt!

Foto: Hichem Dahmani/Unsplash